Beste Aussichten dank Expertentipps: So finden Skifahrer die besten Pulverschnee-Pisten

Wien (ots) - Die Skihütte ist gebucht, die Ausrüstung gewachst, die Mütze sitzt: Ideale Voraussetzungen für ein Wochenende voller Pisten-Gaudi. Fehlt nur noch frischer Pulverschnee für den perfekten Wintersportspaß. Die Wetter-App Morecast zeigt Skifahrern, wie sie die schönsten Schneedecken aufspüren.

Mit einem Hauch von luftig-trockenem Pulverschnee - so mögen Wintersportler ihre Piste am liebsten. Unter welchen Wetterbedingungen die Lieblingsflocken der Ski-Fans vom Himmel rieseln, weiß Morecast-Meteorologe Josef Lukas: "Leichter Schnee ist pulvrig und locker, wenn er bei Temperaturen unter null Grad fällt, weil die Luft dann deutlich weniger Feuchtigkeit bindet." Solche Pisten sind in diesem Jahr als erstes in den Gebieten entlang des Alpenhauptkamms zu erwarten - so zum Beispiel in Ladurns in Südtirol, in den Stubaier Alpen oder im Zillertal.

Risiko für den Skispaß: schwerer und vereister Schnee

Mehr Abfahrts-Power brauchen Ski-Fans bei so genanntem "schwerem Schnee". Er entsteht, wenn sich gefallene Flocken verdichten oder Regen fällt. Rieseln die Flocken bei Temperaturen um oder über null Grad vom Himmel, enthalten sie viel Wasser. Das Ergebnis: die Pisten werden schwer und matschig. Noch kniffliger ist vereister Schnee. Hier setzen Skifahrer auf verstärkten Kanteneinsatz, um die Abfahrt zu kontrollieren. Wann Wintersportler mit eisigen Hängen rechnen müssen, erklärt Josef Lukas: "Die vereiste Decke entsteht nach einer Warmperiode mit Regen, aber auch, wenn nasser Schnee bei Minusgraden gefriert. Außerdem lässt der Wechsel zwischen leichtem Tauwetter tagsüber und kalten, frostigen Nächten die Skibahn gefrieren."

Digitaler Spürhund für Traumpisten

Zuverlässige Schneeinformation in Echtzeit: Wer sich nicht erst auf dem Gipfel von der aktuellen Schneesituation überraschen lassen möchte, checkt die Schneebeschaffenheit am Zielort vorab mit der kostenlosen Wetter-App Morecast. Dank des eigens entwickelten Berechnungssystems liefert diese besonders präzise Wetterprognosen für die ganze Welt. Mit dem Morecast-Niederschlagsradar sind Ski-Fans minutengenau darüber informiert, wo sich ein Regen- oder Schneeschauer anbahnen könnte. Entspricht das Wetter im geplanten Skigebiet kurz vor Urlaubsantritt nicht den eigenen Traumvorstellungen, zeigt die Vergleichsfunktion alternative Wintersportorte an. Wer gern auf Nummer sicher geht, kann sich zudem über eine von weltweit 100.000 Morecast Live-Webcams selbst in Echtzeit ein Bild von der Piste machen.

Über MORECAST

MORECAST ist eine Marke von UBIMET, einem international führenden Wetterdienst mit Hauptsitz in Wien, Österreich. Die Wetter-App bietet Nutzern hochpräzise Wetterinformationen in Echtzeit für die ganze Welt. Alle Daten sind im Detail für die nächsten 24 Stunden, drei, sieben und bis zu 14 Tage einsehbar. MORECAST ist inklusive aller Premiumfeatures über App-Stores für Android und iPhone sowie über http://www.morecast.com zum Download verfügbar.

