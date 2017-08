Nominiert in der Kategorie "Bester Klassiker": MAËL - SCENT OF MEN. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/118061 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MAËL - SCENT OF MEN/Magdalena Ewa Hohmann" Bild-Infos Download

Rott am Inn (ots) - Zum dritten Mal in Folge ist MAËL - SCENT OF MEN für die renommierten Men´s Health Duft Awards nominiert - dieses Jahr sogar in der Königsklasse, der Kategorie "Bester Klassiker". Ab 9. August 2017 können die User unter www.menshealth.de/duftwahl2017 vier Wochen für ihren Favoriten stimmen und hochkarätige Preise gewinnen.

FREIHEIT. ERLEBEN. Mit diesem Statement präsentiert sich der dynamische Männerduft MAËL - SCENT OF MEN seit mehr als drei Jahren ungebrochen auf der Erfolgsspur. Von Duft-Designer Markus Hohmann für den modernen Mann kreiert, schaffte das edle Eau de Parfum in weniger als einem Jahr den internationalen Durchbruch und ist nun bereits zum dritten Mal bei den Men´s Health Duft Awards nominiert. 2016 hatte der Newcomer-Duft einen herausragenden fünften Platz in der Kategorie "Bester Duft für den Sport" erzielt und mit dieser fantastischen Positionierung mehr als 50 internationale Top-Player hinter sich gelassen.

"Wir fühlten uns bereits bei den letzten beiden Nominierungen sehr geehrt, aber in der prestigeträchtigen Kategorie "Klassiker" vertreten zu sein, ist nochmals etwas ganz Besonderes" sagt Markus Hohmann, ehemaliger Extremsportler, Sportmodel und Duft-Designer von MAËL - SCENT OF MEN. "Diese dritte Nominierung in Folge zeigt uns, dass wir mit unserer Philosophie die richtigen Werte vermitteln und unsere Kunden mit der Qualität des Duftes langfristig überzeugen und begeistern."

Der Duftcocktail aus wilder Minze, Grapefruit, Orange, Kardamom und schwarzem Pfeffer erregte bereits jede Menge mediale Aufmerksamkeit: Die Männermagazine GQ und Playboy würdigten MAËL - SCENT OF MEN in ihren Ausgaben, die Süddeutsche Zeitung und der BR berichteten über den Newcomerduft und das internationale Hochglanzmagazin FSHN präsentierte die spannende Erfolgsstory von MAËL - SCENT OF MEN auf gleich sechs Seiten.

Dem exklusiven Kundenkreis ist eines gemeinsam - die Liebe zum Außergewöhnlichen abseits ausgetretener Mainstream-Pfade. "MAËL wird stets ein exklusiver Duft bleiben" sagt Duftdesigner Markus Hohmann. "Auf einem Mainstream-Level werden wir uns niemals bewegen."

Die Philosophie der exquisiten Duft-Manufaktur lautet "Qualität und Vertrauen made in France & Germany". Die Herstellung des erlesenen Eau de Parfums ist limitiert und erfolgt in Südfrankreich. Bei der Produktion von Flakon und Verpackung hat man sich bewusst gegen Zulieferer aus Asien entschieden und alle Materialien sind aus umweltverträglichen Komponenten hergestellt. Erhältlich ist der exquisite Duft in modern designten Flakons und Verpackungen direkt über die Website www.mael-scentofmen.com - versandkostenfrei innerhalb Deutschland.

Die Macher von MAËL:

Stammsitz der kleinen, feinen Duftmanufaktur ist Rott am Inn. Dort hat Extremsportler und Sportmodel Markus Hohmann MAËL - SCENT OF MEN designt. Zusammen mit seiner Frau Magdalena, Inhaberin von MAËL - SCENT OF MEN, leitet er das Unternehmen. Wurde anfangs nur in kleiner Auflage produziert, beliefert das Unternehmen mittlerweile Kunden in ganz Europa und den USA.

