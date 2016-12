Newcomer-Duft auf dem Weg zur Spitze / MAËL - FREIHEIT.ERLEBEN.

Newcomer-Duft auf Erfolgsspur: MAËL - FREIHEIT.ERLEBEN. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/118061 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MAËL - SCENT OF MEN/Magadalena Ewa Hohmann" Bild-Infos Download

Rott am Inn (ots) - Duft-Designer Markus Hohmann weiß, wie man Träume lebt: "FREIHEIT. ERLEBEN." lautet das Statement seines dynamischen Männerdufts "MAËL - SCENT OF MEN", der bei den renommierten Men´s Health Duft Awards 2016 in der Kategorie "Bester Duft für den Sport" einen sensationellen fünften Platz eroberte.

Mit diesem Ergebnis präsentiert sich die junge Manufaktur aus Süddeutschland imponierend auf der Überholspur - hat sie doch als Newcomer über 50 Top-Player hinter sich gelassen. 15.853 User von Men´s Health und Womens Health hatten für ihre Favoriten gestimmt und den Duftcocktail aus wilder Minze, Grapefruit, Orange, Kardamom und schwarzem Pfeffer in die "Top Five" katapultiert.

Entrepreneur Markus Hohmann hatte bereits bei den Men's Health Duft Awards 2015 für große Überraschung gesorgt, als sich sein Duft auf Anhieb in drei Kategorien im oberen Drittel platzierte.

"Diese Positionierung bedeutet für unsere Marke einen überwältigenden Erfolg", sagt Markus Hohmann. "Es bestätigt uns, die Philosophie der Duft-Manufaktur und unsere Passion zum Besonderen konsequent weiter zu leben."

"Qualität und Vertrauen made in France & Germany": Die Herstellung des erlesenenElixiers ist limitiert und erfolgt in Südfrankreich. Bei der Produktion von Verpackung und Flakon hat man sich gegen Zulieferer aus Asien entschieden. Alle Materialien sind aus umweltverträglichen Komponenten hergestellt und der modern designte Flakon besteht aus unzerbrechlichem und lichtundurchlässigem Aluminium.

Die Macher von MAËL:

Stammsitz der kleinen, feinen Duftmanufaktur ist Rott am Inn. Dort hat Extremsportler und Sportmodel Markus Hohmann MAËL - SCENT OF MEN designt. Zusammen mit seiner Frau Magdalena, Inhaberin von MAËL - SCENT OF MEN, leitet er das Unternehmen beliefert mittlerweile Kunden weltweit. Bezugsquelle: www.mael-scentofmen.com

