Die weltweite Smartphone-Marke Honor verbündet sich mit Doctor Strange von Marvel Studios, um "Wagemut" auf die Bildschirme zu bringen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die weltweite Smartphone-Marke Honor kündigte heute ihre Zusammenarbeit mit Marvel Studios bei dem Spannung erwarteten Film "Doctor Strange" an, in dem das topaktuelle Telefon von Honor gezeigt wird. Die Partnerschaft geht jedoch über das "Auftreten" des Gerätes von Honor hinaus und umfasst eine Reihe von gemeinsamen Online- und Offline-Werbekampagnen.

Die Zusammenarbeit mit Marvel ist eine von verschiedenen kreativen und dynamischen Marketinginitiativen, mit denen Honor speziell auf Millennials abzielt. Honor verfolgt dabei einen bewusst unterschiedlichen Ansatz, indem das Unternehmen Chancen für die Verbindung mit Millennials über ein breites Spektrum von Partnerschaften sucht, welche die Welt der Musik, des Kinos, von Gaming und der Extremsportarten umfasst. Der gemeinsame Fokus auf die emotionale Bindung, die beide Marken bei den weltweiten Nutzern und Kunden genießen, passt ideal zu dieser Partnerschaft.

"Wir wollen unsere Marke auf eine Art und Weise mit Leben erfüllen, die Millennials wirklich anspricht. Wir sind froh, in Marvel einen weltweiten Partner gefunden zu haben, der das Publikum in der gesamten Welt inspiriert, und zwar auf dieselbe Art und Weise, mit der Honor versucht, seine Kunden zu befähigen und anzusprechen", sagte Steven Wang, Chief Marketing Officer von Honor.

"Marvel ist auf die Partnerschaft mit Honor stolz", erklärte Mindy Hamilton, Senior VP of Global Partnerships von Marvel. "Millennials sind für uns ganz offensichtlich eine wichtige demografische Gruppe und die Partnerschaft mit Honor erlaubt es uns, an der vordersten Technologiefront zu stehen und mit Möglichkeiten zu experimentieren, über die wir sie erreichen können."

"Doctor Strange" von Marvel Studios, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle, erzählt die Geschichte des weltberühmten Neurochirurgen Dr. Stephen Strange, der nach einem entsetzlichen Autounfall nach Heilung sucht und an einem mysteriösen Ort machtvolle Magie findet.

"Doctor Strange" wurde damit ein ganz natürlicher Kandidat für eine Partnerschaft mit Honor. Die Werte, die er als Titelfigur vertritt - Entschlossenheit und der Mut, seinen eigenen Weg zu gehen - sowie die besondere Beziehung, die er zu Technologie hat, machen ihn zum idealen Botschafter von Honor, einem Unternehmen, das sich bemüht, Digital Natives mithilfe von Technologie zu befähigen. Das umfassende Ökosystem von Marvel, mit seinen schillernden, technisch versierten und inspirierenden Figuren, ist die ideale Kulisse für die Vorstellung der Technologie von Honor, die ihre Nutzer in der gesamten Welt zu großen Träumen, zum Jungbleiben und zu Mut inspiriert und damit genau dem Motto des Unternehmens "For the Brave" entspricht.

Honor 8, das neueste Vorzeigetelefon, bringt diese Vision auf den Punkt. Mit seinem fortschrittlichen Dualoptik-Kamerasystem, Fingerabdrucksensoren mit programmierbarem Smart Key und einem reflektierenden, mehrschichtigen Glasdesign erweitert das Smartphone die Möglichkeiten von Konsumenten. Honor 8 ist in den Farben Sapphire Blue, Pearl White und Midnight Black verfügbar.

Doctor Strange kommt in UK am 25. Oktober und in den USA am 4. November in die Kinos. Honor wird diese Partnerschaft aktiv in Ländern wie Russland, den USA, Deutschland, UK, Frankreich, Italien, Spanien, Finnland, Polen, die Tschechischen Republik, Schweden, Serbien, Malaysia, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und das Königreich Saudi Arabien bewerben.

Mit der Unterstützung von Honor findet am 20. Oktober im Beisein von Vertretern von Honor und Stars aus Marvel Studios "Doctor Strange" eine Red Carpet Premiere statt, auf die am 27. Oktober der Science of the Marvel Cinematic Universe Event folgt, bei dem die Wissenschaft und Technologie des Marvel Cinematic Universe gefeiert werden. Des Weiteren wird weltweit ein markenspezifisches Thema für das Honor 8 Smartphone gestartet. Weitere Informationen finden Sie bei einem Besuch von www.hihonor.com/global/events/doctorstrange.

Über Honor

Honor ist eine führende, zur Huawei Group gehörende E-Marke für Smartphones. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine, für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.

Über Marvel Entertainment

Marvel Entertainment, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Walt Disney Company, ist dank ihrer über 8.000 Charaktere, die sich seit mehr als fünfundsiebzig Jahren in verschiedensten Medien bewährt haben, eines der weltweit bekanntesten, charakterbasierten Unterhaltungsunternehmen. Marvel nutzt seine Charakter-Franchisen in den Bereichen Unterhaltung, Lizenzvergabe und Veröffentlichungen. Weitere Informationen finden Sie unter marvel.com (http://www.marvel.com/). © 2016 MARVEL

Über Marvels "Doctor Strange"

Marvel Studios erzählt die Geschichte von "Doctor Strange", des weltberühmten Neurochirurgen Dr. Stephen Strange, dessen Leben sich unwiederbringlich ändert, als er nach einem schweren Autounfall seine Hände nicht mehr benutzen kann. Da die klassische Medizin ihm nicht helfen kann, sucht er Heilung und Hoffnung an einem ungewöhnlichen Ort - der geheimnisvollen Enklave mit dem Namen Kamar-Taj. Schnell merkt er, dass es sich dabei nicht nur um ein Heilungszentrum handelt, sondern dass von hier der Kampf gegen unsichtbare dunkle Mächte gefochten wird, die unsere Realität zerstören möchten. Dr. Strange muss sich sehr bald entscheiden, ob er, ausgestattet mit neuerworbenen magischen Fähigkeiten, in sein altes Leben als angesehener reicher Arzt zurückkehren will oder ob er dieses aufgibt, um als mächtigster Magier aller Zeiten die Welt zu retten.

In den Hauptrollen und Nebenrollen von "Doctor Strange" sind Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt und Scott Adkins zusammen mit Mads Mikkelsen und Tilda Swinton zu sehen. Scott Derrickson führt Regie und Kevin Feige ist der Produzent. Die ausführenden Produzenten sind Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth und Stan Lee. Jon Spaihts und Scott Derrickson & C. Robert Cargill verfassten das Drehbuch. Schließen Sie sich Strange auf seiner gefährlichen, mystifizierenden und vollkommen bewusstseinsverändernden Reise an, sobald "Doctor Strange" von Marvel Studios am 4. November 2016 in den USA in die Kinos kommt.

