Customer-Experience-Testing: Cyara expandiert nach Deutschland

Berlin (ots) - Kunden erwarten von Unternehmen individuellen Service auf allen Kanälen.

- Automatisierte Kundenservice- und Customer-Experience-Tests ermöglichen eine reibungslose Interaktion mit Kunden. - Cyara, weltweit führender Anbieter für Customer-Experience-Testing zur laufenden Optimierung von Contact Centern, bietet seine Software ab sofort in Deutschland an.

Cyara, der führende Anbieter für Customer-Experience-Testing, expandiert nach Deutschland. Unternehmen müssen heute jederzeit für ihre Kunden erreichbar sein, auf allen verfügbaren Kanälen. Und der Kunde muss zu jeder Zeit das Gefühl haben, dass er dem Unternehmen wichtig ist. Eine Herausforderung vor allem für den Kundenservice, denn hier laufen Fragen und Probleme auf - jeden Tag, 24 Stunden lang. Dabei erwarten Kunden schnellen und zugleich individuellen Service auf allen Kanälen. Damit Unternehmen zu jeder Zeit eine positive Customer Experience bieten können, hat Cyara eine Omni-Channel-Softwarelösung zur laufenden Optimierung von Contact Centern entwickelt, die Cyara-Plattform. Diese Plattform ist jetzt auch in Deutschland verfügbar.

Mithilfe von automatisierten Kundenservice- und Customer-Experience-Tests ermöglicht die Softwarelösung eine reibungslose Interaktion mit Verbrauchern am Telefon, im Web und über mobile Kanäle. Dazu werden häufige Kundenreaktionen in Live-Interaktionen simuliert, um eine fehlerfreie Funktion der Systeme nachzuweisen - und das selbst bei höchster Auslastung. Die automatisierte Lösung ermöglicht Unternehmen eine schnelle Umsetzung von Neuerungen und senkt gleichzeitig Entwicklungs- und Testkosten.

"In den englisch-sprachigen Märkten sind wir bereits für zahlreiche namhafte Unternehmen tätig und jetzt wollen wir auch in Zentraleuropa durchstarten - Deutschland ist ein logischer erster Schritt. Kundenservice hat allerdings hierzulande nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA oder Australien", so Olaf Gerbig, der als Country Manager DACH die Aktivitäten von Cyara in der Region verantwortet. "Mit der immer schneller voranschreitenden Digitalisierung werden die Anforderungen an Kundenservices immer größer. Omni-channel und gleichzeitig individuell - so muss Kundenservice heute aussehen - und vielen Unternehmen gelingt das Zusammenspiel dieser beiden Anforderungen noch nicht optimal. Hierbei unterstützen wir mit unseren Lösungen."

Was leistet die Cyara-Plattform:

- Realistische Simulation und Tests: Die Cyara-Plattform generiert realistischen Telefonverkehr und simuliert reale Anrufumgebungen, sodass die Nutzer wissen, was sie in der Produktionsumgebung bereitstellen.

- End-to-End-Tests: Die Cyara-Plattform automatisiert Entwicklungs- und Produktionsüberwachungstests der gesamten Kundenerfahrung auf allen Gesprächskanälen.

- Schnelleres Erkennen und Beheben von Problemen: Die Cyara-Plattform bietet ihren Nutzern die Informationen und Erkenntnisse, um potenzielle Probleme schnell zu erkennen und zu lösen, bevor sie reale Kunden beeinträchtigen.

- Für Unternehmen geeignet: Die Cyara-Plattform lässt sich leicht über die Cloud oder lokal bereitstellen und verwenden. Nutzer müssen ihre IVR-Anwendungen (Interactive Voice Response/Sprachdialogsystem) nicht ändern, und die Plattform kann ohne Unterbrechung der Geschäftsprozesse bereitgestellt werden.

- Skalierung entsprechend Kundenanforderungen: Nutzer können schnell und einfach auf Zehntausende Anschlüsse skalieren, und Berichte auf Managementebene erleichtern das Erkennen und Beheben von Problemen.

Über Cyara

Cyara (www.cyara.com) ist führender Anbieter für automatisierte Kundenservice- und Customer-Experience-Tests und bietet eine Omni-Channel-Prüfungs-, -Test- und -Überwachungslösung für Contact Center. Diese umfassende Software ermöglicht Unternehmen eine reibungslose Interaktion mit Kunden am Telefon, im Web und über mobile Kanäle.

Das australische Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Expertise aus dem Markt zusammenzubringen und eine Lösung zu entwickeln, die den Kundenservice und somit die User Experience stetig optimiert. Dieses Versprechen hat Cyara mit der Entwicklung seiner Cyara-Plattform und den dazugehörigen Lösungen erfüllt.

Mehr als 150 Mitarbeiter rund um den Globus helfen marktführenden Unternehmen weltweit bei der Nutzung der Cyara-Plattform, damit sie ihren eigenen Kunden ein zufriedenstellendes und vor allem nahtloses Kundenerlebnis über alle Kanäle bieten können. Dank Cyara können bereits zahlreiche Unternehmen mit einem kombinierten Gesamtumsatz in Höhe von über 3 Billionen US-Dollar ihren Kunden einen reibungslosen Kundenservice bieten.

In 2015 wurde Cyara vom Researchinstitut Gartner als Cool Vendor im Bereich CRM Customer Service und Customer Support betitelt.

