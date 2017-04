PLAYSTUDIOS kündigt wichtiges Update von myVEGAS Slots an

Burlingame, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Preisgekröntes Franchise-App des Unternehmens mit neuer Gestaltung und faszinierenden neuen Funktionen

PLAYSTUDIOS, Entwickler kostenlos spielbarer Top-Kasinospiele, bei denen echte Prämien zu gewinnen sind, hat heute die Freigabe einer vollständig neu gestalteten Version seiner beliebtesten App bekannt gegeben: myVEGAS Slots. Dieses Update bedeutet ein fantastisches neues Aussehen, weitere Funktionen und zusätzliche Gelegenheiten, kostenlose Chips zu sammeln und zu teilen.

Andrew Pascal, CEO von PLAYSTUDIOS, sagte: "Wir sind alle höchst erfreut über diese neue Version. Das Produktteam von myVEGAS Slots hat monatelang unermüdlich gearbeitet und auch die kleinsten Details neu und sorgfältig gestaltet. Wir haben noch nie zuvor ein so wichtiges Produkt-Update auf den Markt gebracht. Und wir sind zuversichtlich, dass unsere Spieler die wunderbaren neuen Funktionen und Merkmale schätzen werden."

Das neue myVEGAS Slots zeichnet sich durch gestochen scharfes und lebendiges Aussehen aus. Neue Funktionen machen die Spiele, Prämien und Sonderangebote leichter auffindbar. Ein neues myVIP-Programm bietet treuen Spielern zusätzliche Vergünstigungen, darunter Bonus-Booster und Sonderangebote zum Kauf. Eine neue Posteingangsfunktion vereinheitlicht die Kommunikation der Spieler und ermöglicht häufigeres Sammeln und Verteilen kostenloser Chips. Auch die Challenges und Journeys wurden aktualisiert. Es gibt neue Möglichkeiten, noch mehr Chips und Loyalty Points zusammen.

myVEGAS Slots wurde von iGaming Business und eGaming Review - zwei der wichtigsten Publikationen der Spielbranche - zu den "Best of 2016" gezählt. Die App hat zudem mehr als 130.000 Bewertungen mit 5 Sternen erhalten und belohnt treue Spieler weiterhin mit echten Prämien aus Las Vegas, Atlantic City, der Karibik, Australien und Großbritannien.

myVEGAS Slots, myVEGAS Blackjack, my KONAMI Slots und POP! Slots sind preisgekrönte, hoch eingestufte Free-to-Play-Kasinoapps und die einzigen Spiele, die an Spieler echte Prämien einer exklusiven Kollektion von Partnern aus Reise, Freizeit und Unterhaltung ausschütten. Zu diesen Prämien zählen kostenlose Casinospiele, Hotelaufenthalte, Restaurantbesuche, Shows, VIP-Zugang zu Nachtclubs und vieles mehr in MGM Grand, Bellagio, ARIA, Borgata, Hippodrome Casino, Resorts World, Royal Caribbean International, Wolfgang Puck, House of Blues, Gray Line Tours und Cirque du Soleil. Apps von PLAYSTUDIOS sind derzeit auf Mobilgeräten der Typen iOS, Android und Kindle verfügbar. myVEGAS Slots ist zudem auf Facebook verfügbar.

Über PLAYSTUDIOS

PLAYSTUDIOS ist ein Entwickler preisgekrönter Freizeitspiele für mobile und soziale Plattformen. Die Free-to-Play-Apps von PLAYSTUDIOS, das von einem Team erfahrener Spiele- und Technologieunternehmer gegründet wurde, kombinieren die besten Elemente beliebter Social Games mit etablierten Techniken von Kasinospielen. Spieler erfreuen sich ständig wachsender Inhaltsarchive und der Möglichkeit, eine noch nie da gewesene Auswahl wertvoller, realer Prämien führender Marken aus Gastgewerbe, Unterhaltung und Freizeit zu verdienen. Zu den aktuellen Prämienpartnern von myVEGAS zählen MGM Grand, Bellagio, ARIA, Royal Caribbean International, Resorts World, Wolfgang Puck, Hippodrome Casino, Couples Resorts, Gray Line Australia, Escape Hunt Australia und Melbourne River Cruises. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.playstudios.com/.

