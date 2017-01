Vergiss deinen 2016 Mascara--die beste Wimpernverlängerung der Welt ist jetzt noch besser

Lehi, Utah (ots/PRNewswire) - Wir präsentieren euch erneut: Den Younique Moodstruck 3D Fiber Lashes+, dein Lieblings-Social Media Kosmetikprodukt

Frauen auf der ganzen Welt haben sich in das Wimpernwunder verliebt, den Younique Moodstruck 3D Fiber Lashes+. (https://www.youniqueproducts.com/story/fiberlashesplus) Die Formel, die in "The Doctors", InStyle und Yahoo!-Beauty vorgestellt wurde und die sicherlich deine Facebook-Timeline eingenommen hat, ist jetzt noch besser! NewBeauty Magazine sagte die aktuelle Formel, "schafft ernste Länge, Volumen und Drama." Und die Suncoast View überprüfte den 3D Fiber Lashes+ und sagte darüber, "Du kannst deine Wimpern mit diesem Produkt echt gefälscht aussehen lassen-es ist erstaunlich!" Jetzt kann dein Lieblings-Social-Media-Kosmetikprodukt durchschnittlich für bis zu 500 % mehr Volumen* nach der ersten Anwendung im Vergleich zu ungeschminkten Wimpern mit nur Gel, Fasern, Gel sorgen. Es wird sicherlich ein sofortiger Liebling vieler!

Der ursprüngliche Wimpernverlängerer hat Younique Products, die Globale Schönheits Marke, an die Spitze der Direktvertrieb Industrie geschossen und hat sich zu etwas irreales entwickelt. Auch wenn der Name gleich bleibt, haben wir alles von dem Transplantationsgel bis hin zu den 3D Fasern und der Dosierhilfe, von Grund auf neu gestaltet, wodurch das durchschnittliche Wimpernvolumen um bis zu 100% gegenüber der aktuellen Formel erhöht wurde. Younique Repräsentantinnen erleben bereits den Wimperneffekt dieses neu formulierten Schönheitsprodukts, und sie nehmen mit ihren erstaunlichen Ergebnissen viele Facebook-Timelines auf der ganzen Welt ein!

Der Moodstruck 3D Fiber Lashes+ wurde am 2. Januar 2017 der Öffentlichkeit zugänglich und verkaufte fast 90.000 Wimpernverlängerungen alleine in den ersten 24 Stunden! Kontaktiere deine lokale Younique Repräsentantin für Ratschläge, um unglaubliche Ergebnisse mit dieser neuen Formel zu erzielen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich Younique bei der Entwicklung der Younique Beauty-Produkte dazu verpflichtet, innovative Wissenschaft mit den besten Zutaten der Natur zu kombinieren. Die Formel des Transplantationsgel dient für die ultimative Haftung mit feuchtigkeitsspendender und pflegender Wirkung. Die neuen 3D Fasern bestehen aus Nylon, das mit Squalan, dem essentiellen Bestandteil unseres Younique Royalty Uplift Beauty Serums (https://www.youniqueproducts.com/story/royaltyupliftbeautyserum)verstärkt ist und eine nährende Basis für eine sanftere Beschichtung bietet.

*Durchschnittliche Testergebnisse unabhängiger Labors im Vergleich zu ungeschminkten Wimpern. Bei zweifachem Auftrag wird das durchschnittliche Volumen um bis zu 900 % erhöht.

Über Younique

Younique ist eine internationale Beauty-Marke, deren Mission darin besteht Frauen auf der ganzen Welt zu ermutigen, motivieren und zu bestätigen und letztlich im Aufbau von deren Selbstwertgefühl durch qualitativ hochwertige Produkte, die sowohl innere als auch äußere Schönheit, aber auch die geistige Entwicklung fördern und gleichzeitig Möglichkeiten für persönliches Wachstum und finanziellen Erfolg bieten. Unser Ziel ist es, nützliche und innovative Produkte zu schaffen, in die Frauen Vertrauen haben und mit Überzeugung jeden Tag verwenden können. Younique ist das erste Direktvertriebsunternehmen, das fast ausschließlich durch den Einsatz von Social Media in 10 globalen Märkten vermarktet und vertrieben wird. Lerne jetzt mehr über Younique und den Moodstruck 3D Fiber Lashes+ unter www.youniqueproducts.com.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/456640/Younique_MascaraCollage_German.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/456652/younique_Logo.jpg

Pressekontakt:

Original-Content von: Younique, übermittelt durch news aktuell