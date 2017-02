OnApp v5.3 vereinfacht Add-on-Dienste für Cloud-Anbieter

London (ots/PRNewswire) - Anbieter von Cloud-Diensten und Unternehmen können nun einfacher einen Katalog von Anwendungen und Managed Services für Kunden und Benutzer zum Implementieren auf Cloud-Servern bereitstellen.

OnApp (http://onapp.com/) hat Version 5.3 der Cloud-Verwaltungsplattform OnApp (http://onapp.com/platform) auf den Markt gebracht. Damit können Cloud-Anbieter durch Bereitstellen von Anwendungsdiensten und Managed Services zusammen mit virtuellen Servern in ihren OnApp-Clouds mehr Wert für Kunden und Benutzer schaffen. Mit den neuen Funktionen Service Add-On und Service Catalog von OnApp können Cloud-Anbieter eine Reihe von Add-on-Diensten wie beispielsweise Software-Installation oder kontrollierte Linux-/Windows-Administration in automatisierter Form anbieten. Dadurch wird der Arbeitsaufwand verringert und die Clouds werden an die individuellen Anforderungen einzelner Kunden und Benutzer angepasst.

OnApp v5.3 ist jetzt als Gratis-Upgrade für die globale Community von Anbietern von OnApp-Clouds und für neue Kunden als einfach implementierbares Paket verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter http://onapp.com/v53.

"Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Anbietern von OnApp-Clouds eine höhere Rendite aus ihrer Investition in Cloud-Infrastruktur zu verschaffen. Unsere neuen Service Catalog-Funktionen sind dafür ein gutes Beispiel", sagte Ditlev Bredahl, OnApp-CEO.

" Als Anbieter von Cloud-Diensten kann man sich von einer einfachen Infrastructure-as-a-Service durch Zusammenstellen eines Dienstekatalogs auf der Basis der des eigenen Know-how in den Bereichen Anwendungen und Infrastruktur unterscheiden. Für Anbieter von Clouds für Unternehmen ist dies eine Möglichkeit, einensorgfältig zusammengestellten und regelmäßig geprüften Katalog bewährter Dienste für Benutzer und Abteilungen zusammenzustellen. In beiden Fällen ist dies eine Möglichkeit, durch Automatisierung der Bereitstellung von Diensten, Abrechnung und Chargeback Zeit und Geld zu sparen."

Die neue Version von OnApp enthält außerdem Virtual Server Gateways, mit denen Cloud-Anbieter private Netzwerke mit sicherem Zugang zu öffentlichen Clouds in ihrer Cloud bereitstellen können, automatische Problembehebung für OnApp Storage, ein hochleistungsfähiges, in die OnApp-Plattform integriertes SAN, neue Berichtsfunktionen für OnApp CDN, HTTPS-Unterstützung für OnApp Accelerator, eine per Mausklick aufrufbare CDN-Lösung für Web-Anwendungen in OnApp-Clouds und eine Reihe von Verbesserungen für Kunden, die vCloud Director zusammen mit OnApp als Front-End-Portal betreiben.

Den kompletten Text der Pressemitteilung finden Sie unter https://onapp.com/2017/01/31/onapp-v5-3-simplifies-add-on-services-cloud-providers

