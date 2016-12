OnApp veröffentlicht Cloud Motion, damit Unternehmen Workloads nahtlos durch die größte öffentliche Cloud der Welt bewegen können

London (ots/PRNewswire) - OnApp (http://onapp.com/) hat Version 5.2 von OnApp Cloud eingeführt, der führenden Cloud-Management-Plattform (http://onapp.com/cloud-management-platform) für Serviceprovider und Unternehmen. OnApp v5.2 stellt Cloud Motion vor, das es Unternehmen ermöglicht, Cloud-Workloads innerhalb von OnApp Federation (http://onapp.com/federation) zu bewegen, einem globalen Netzwerk öffentlicher und privater Cloud-Infrastrukturen mit mehr als 55 Standorten in 43 Ländern. Cloud Motion bietet Unternehmen eine beispiellose Flexibilität beim Hosting von Anwendungen in der Cloud, indem es sie dazu in die Lage versetzt, Workloads unkompliziert zwischen Anbietern und Regionen sowie zwischen Infrastrukturen mit verschiedenen Preis-, Leistungs- und Compliance-Charakteristika zu transferieren.

Cloud Motion startet heute die Betaversion von OnApp v5.2, die bisherigen OnApp-Kunden ab sofort als kostenloses Upgrade und Neukunden im Rahmen einer Reihe von verschiedenen Paketangeboten zur Verfügung steht. Weitere Informationen finden Sie auf http://onapp.com/v52.

"Die Art, wie Unternehmen heutzutage Cloud-Infrastruktur kaufen müssen, ist einfach nicht besonders intelligent", sagt Ditlev Bredahl, CEO von OnApp. "Man muss eine Menge schrittweiser Entscheidungen treffen, die die eigenen Wahlmöglichkeiten bei jedem Schritt einschränken. Sie möchten einen bestimmten Servertyp an diesem physischen Standort. Ok, dieser Anbieter sieht gut aus ... aber dann ist auch Compliance im Rechenzentrum notwendig? Absolut unmöglich ... also zurück zum Anfang. Sie möchten ein bestimmtes Leistungsniveau zu einem bestimmten Preis. Ok, wir könnten diese Firma nutzen ... aber dann müssen Ihre Apps in einem bestimmten Land gehostet werden? Und wieder von vorn. Warum ist es einfacher, ein Paar Schuhe zu kaufen, als die Infrastruktur, die man braucht?"

"Daher haben wir Folgendes gemacht: Wir haben eine echte Abstraktion der Workload von der Infrastruktur, auf der sie läuft, entwickelt", erklärt er. "Mit der OnApp Federation bieten wir ein globales Netzwerk von Clouds mit vielen verschiedenen Preis-, Leistungs- und Compliance-Eigenschaften. Wir bieten einen transparenten Marktplatz für den Einkauf dieser Infrastruktur, mit unabhängig gemessener Leistung und Laufzeit. Und mit Cloud Motion ermöglichen wir es nun, Workloads nahtlos innerhalb dieser globalen Cloud zu migrieren. Die Auswahl von Anbieter, Servertyp, Leistungsstufe und Standort sind jetzt komplett voneinander unabhängige Entscheidungen. Dadurch werden Unternehmen dazu in der Lage sein, die Infrastruktur, die sie brauchen, über alle OnApp-Cloudanbieter unkompliziert beziehen, kaufen, einsetzen und ändern zu können.

Weitere neue Funktionen von OnApp v5.2 sind unter anderem anfängliche Unterstützung für OVA-Importe, Automatisierungs-Tools für VMware vCloud Director und eine Reihe von Verbesserungen bei Nutzerinterface, Warnmeldungen und Vorlagen.

Den kompletten Text dieser Pressemeldung finden Sie auf http://onapp.com/2016/12/08/onapp-launches-cloud-motion-move-workloads-across-worlds-biggest-public-cloud

