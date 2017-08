Gutes Fleisch, aber sicher! / Mit dem blauen QS-Prüfzeichen Fleisch in kontrollierter Qualität einkaufen

Bei der Zubereitung von Tartar ist Hygiene von höchster Bedeutung. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, entscheidet sich schon beim Einkauf für kontrollierte Qualität. Sie erkennt man am blauen QS-Prüfzeichen. Weitere Infos: QS-live.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117726 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Mannheim (ots) - Was macht gutes Fleisch aus? Ist Fleisch vom Metzger besser als das aus dem Supermarkt? Woran kann ich mich beim Einkauf orientieren? Siegel für Lebensmittel gibt es schließlich viele. Wer aber an der Wurst- oder Fleischtheke im Supermarkt nicht zu Bio-Ware greift, orientiert sich am besten am blauen QS-Prüfzeichen. Dieses Zeichen steht für kontrollierte Qualität und wird immer dann vergeben, wenn die gesamte Lebensmittelkette lückenlos überwacht und zertifiziert worden ist - und zwar in jeder Stufe vom Landwirt bis zur Ladentheke. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Qualitätskontrolle bei Fleisch.

Welche Qualitätsmerkmale gibt es bei Fleisch?

Farbe, Geruch, Struktur und Fettanteil sind wichtige Qualitätsmerkmale bei Fleisch. Generell gilt: frisches Fleisch riecht immer neutral. Die anderen Merkmale sind abhängig von der Fleischart, der Rasse, dem Geschlecht oder dem Alter des Tieres.

Wird bei Produkten mit dem QS-Prüfzeichen das Fleisch an sich kontrolliert?

In den fleischverarbeitenden Betrieben wird natürlich auch eine Produktkontrolle durchgeführt. Aber würde nur das Fleisch kontrolliert werden, würden viele weitere wichtige Qualitätskriterien unbeachtet bleiben. Das QS-Prüfsystem ist mit seinen Prozesskontrollen viel weitreichender. Denn alle Herstellungs- und Vermarktungsprozesse werden nach strengen Auflagen von neutralen Kontrolleuren überprüft. Diese beginnen bei Fleisch- und Wurstwaren schon bei der Herstellung von Futtermitteln und reichen bis in die Kühltheke im Supermarkt Darüber hinaus müssen die QS-Landwirte zum Beispiel an sogenannten Salmonellenmonitoring und Antibiotikamonitoring-Programmen teilnehmen, um mögliche Risiken früh zu erkennen und ihnen entgegenwirken zu können.

Ist das Fleisch, das ich bei einem Metzger kaufe, nicht besser?

Die Qualität des Fleisches ist von vielen Faktoren abhängig - aber nicht davon, wo es gekauft wird. Beeinflusst wird die Qualität unter anderem durch die Genetik und das Alter der Tiere, aber natürlich auch die Fütterung und den Herstellungsprozess. Und diese Aspekte über die gesamte Lebensmittelkette hinweg kontrolliert das QS-Prüfsystem. Deshalb lohnt es sich, beim Einkauf von Fleisch im Supermarkt und Discounter auf das blaue QS-Prüfzeichen zu achten. Fleisch- und Wurstwaren mit dem QS-Prüfzeichen stammen aus Betrieben, die eine umfassende und lückenlose Qualitätssicherung nachgewiesen haben.

Wie streng sind die Anforderungen des QS-Prüfsystems, zum Beispiel im Vergleich zu den ohnehin geltenden gesetzlichen Regelungen?

Die Anforderungen des QS-Prüfsystems umfassen mindestens die gesetzlichen Regelungen, die für alle Unternehmen gelten, die Lebensmittel herstellen und vermarkten. Über die gesetzlichen Regelungen hinaus gelten im QS-Prüfsystem zusätzlich strengere Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit, den Tierschutz und die Tiergesundheit.

Sind Antibiotika in der Tierhaltung erlaubt?

Nur wenn der Tierarzt diese für notwendig erachtet. Wenn das Tier krank ist, müssen manchmal auch Antibiotika eingesetzt werden - das gebietet der Tierschutz. Im QS-Prüfsystem wird jede einzelne Antibiotika-Verschreibung genau dokumentiert und ausgewertet. Dafür tragen die Tierärzte der QS-Betriebe detaillierte Informationen zu jeder Behandlung in eine Datenbank ein. Tierärzte und Tierhalter können sich dadurch einen Überblick verschaffen und schnell Handlungsbedarf erkennen. Darüber hinaus ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Antibiotika unerlässlich, nur so kann die Gefahr der Bildung resistenter Keime reduziert werden.

Wie wird Fleisch richtig transportiert und gelagert?

Bei Fleisch ist es ganz wichtig die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Das bedeutet auch bei einem kurzen Heimweg sollte es in einer Thermotasche oder Kühlbox gut gekühlt nach Hause transportiert werden. Zu Hause lagert man Fleisch am besten gleich nach dem Einkauf im kältesten Bereich des Kühlschranks bei 4-6°C, direkt über dem Gemüsefach.

Wo finde ich Fleisch und Wurst mit dem QS-Prüfzeichen?

Mittlerweile sind in über 24.500 Supermärkten QS-geprüftes Fleisch und Wurst, aber auch Obst und Gemüse zu finden. Zu erkennen sind die Produkte am blauen QS-Prüfzeichen auf der Verpackung oder anhand einer Auszeichnung an der Frischetheke.

Wo finde ich weitere Informationen?

Die EU-geförderte Kampagne QS-live. Initiative Qualitätssicherung informiert über Qualitätssicherung und Kontrollen von der Herstellung über den Transport bis hin zur Vermarktung frischer Lebensmittel. Auf QS-live.de erfahren Verbraucher außerdem alles Wichtige rund um den Umgang mit frischen Lebensmitteln zu Hause.

