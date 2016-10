Labatut, Frankreich (ots) - Die Saison der NERGI®-Beeren startet in die zweite Halbzeit! Noch bis Anfang November ist das süße Früchtchen in den Obstregalen von ALDI, Lidl, REWE, EDEKA und Co. erhältlich und vertreibt geschmacklich den Herbstblues.

In der grünen Powerfrucht steckt so einiges, vor allem ganz viel Geschmack und eine große Portion Vitamine. Bereits ein Schälchen (125 g) NERGI® deckt den Tagesbedarf an Vitamin C und bringt unser Immunsystem in Schwung.

Da die Baby-Kiwi praktischerweise nicht geschält werden muss, eignet sie sich prima als gesunder, schneller Snack für Zwischendurch - aber auch als fruchtig-exotische Zutat für allerlei Gerichte.

Mehr Infos zur grünen Superfrucht und weitere Rezeptideen sind im aktuellen Pressedossier von NERGI® zu finden: http://ots.de/heJmu

Hoch aufgelöstes Bildmaterial zur Kiwiberry (Bildnachweis: NERGI® - SOFRUILEG) kann direkt hier heruntergeladen werden. http://www.kuk-presseservice.de/bilder/Nergi/Nergi_2016.zip

