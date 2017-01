Aptuit und Chiesi beginnen integriertes Entdeckungsprojekt für neuartige Verbindungen zur Behandlung idiopathischer Lungenfibrose

Greenwich, Connecticut und Parma, Italien (ots/PRNewswire) - Aptuit, LLC, ein weltweit führender Forschungsanbieter für Medikamententdeckung und -entwicklung, und Chiesi Farmaceutici (Chiesi), eine internationale, auf Forschung spezialisierte Gesundheitsgruppe, haben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt gegeben, unter der Aptuit ein integriertes Entdeckungsprojekt mit dem Ziel innovativer Medikamente für idiopathische Lungenfibrose durchführen wird.

Beide Parteien werden erhebliche Beiträge leisten, wobei Aptuit die Fähigkeit zur integrierten frühen Entdeckung bereitstellt, inklusive medizinische Chemie und Pharmakologie sowie Wirkstoff-Metabolismus und Pharmakokinetik, um hiermit vielversprechende Verbindungen für die weitere präklinische Entwicklung zu identifizieren.

Dr. Jonathan Goldman, Chief Executive Officer von Aptuit, erklärte: "Dieses Projekt baut auf der vorhandenen Beziehung zwischen Chiesi und Aptuit im Bereich Wirkstoffe für Atembeschwerden auf. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Chiesi, um Verbindungen in der frühen Phase zu identifizieren, die sich hoffentlich zu innovativen Behandlungen für Patienten mit dieser schweren Krankheit weiterentwickeln."

Dr. Mark Parry Billings, Leiter der Wirkstoffentwicklung bei Chiesi Farmaceutici, kommentierte: "Wir sind sehr froh, diese Partnerschaft mit Aptuit bekannt zu geben. Wir weisen gemeinsam eine Kultur auf, bei der wissenschaftliche Exzellenz und ein Engagement für qualitativ hochwertige Forschung und Entwicklung im Vordergrund stehen. Diese Allianz wird unserem Projekt ermöglichen, effektiv zur Identifizierung wichtiger Verbindungen mit neuer Wirkungsweise fortzuschreiten, wobei wir unsere gemeinsame Kenntnis der Entwicklung von Wirkstoffen für Atembeschwerden nutzen."

Informationen zu Aptuit

Aptuit verfügt über die vollständigste Angebotspalette an Dienstleistungen für die Arzneimittelentdeckung in den frühen bis mittleren Phasen der Arzneimittelentwicklung für die pharmazeutische Industrie. Dazu gehören unter anderem Design und Entdeckung von Arzneimitteln, Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen, Feststoffchemie, CMC und präklinische Programme sowie GLP/GMP-Programme, die die IND-Klassifizierung ermöglichen. Unsere Niederlassungen in Großbritannien, Italien und der Schweiz bieten vollständig integrierte Dienstleistungen rund um die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimittellösungen an.

Aptuit LLC arbeitet mit Welsh, Carson, Anderson & Stowe zusammen, einem der weltweit führenden Privatkapital-Investoren.

