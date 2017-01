Redaktionsnetzwerk Deutschland: Reisereporter.de: Poker, Nachtklubs, Shopping: Boris Becker gibt London-Reisetipps:

Hannover (ots) - Zwei Wochen lang hat Boris Becker für Eurosport mit Wissen und Witz die Australian Open kommentiert. Jetzt kehrt Deutschlands Tennisheld zurück nach London. Reisereporter.de, dem neuen Reiseportal der Mediengruppe Madsack, hat er seine ganz persönlichen Highlights seiner Heimatstadt verraten:

"Mayfair

...ist eines der exklusivsten Viertel der englischen Hauptstadt, und ich bin viel und gerne dort. Rund um die Mount Street befinden sich gleich ein paar meiner Lieblingsorte. Das beginnt mit dem The Connaught Hotel und seinem lässigen Restaurant, von wo aus man einen guten Blick auf die Mount Street hat. Weiter geht's mit dem Restaurant George, einem Private Members Club, in dem ich gerne einen Drink nehme. Aber Vorsicht: da blutet schnell mal die Kreditkarte! Und findet eine schöne Fortsetzung im Scott's, einem der besten Fischlokale der Stadt, wo Prominente, wie es heißt, gerne hingehen, wenn sie gesehen werden wollen. Aber der Fisch ist hier wirklich ganz ausgezeichnet.

Berkeley Square

In Nachbarschaft zur Mount Street besuche ich gern das Annabel's, einen der berühmtesten Nachtclubs Londons, der schon 1963 gegründet wurde. Hier kannst du essen, trinken, tanzen und Zigarren rauchen. Wer Fleischliebhaber ist, muss unbedingt in den Guinea Grill, wo die besten Steaks der Stadt auf den Teller kommen. Ein Klassiker und "for men only", nur für Männer, ist das Gentlemens Tonic, ein Barbershop. Dort werden dir Bart und die Haare gestutzt, während du dich tiefenentspannst. Und well: an der Berkeley Street lohnt auch immer ein Abstecher in die Restaurants Novikov und Nobu, das erste Lokal des japanischen Spitzenkochs Nobu Matsuhisa mit seinem Partner Robert de Niro in Europa. Und das - Achtung, hier kommt eine Kostprobe britischen Humors - mir auch ganz persönlich immer in guter Erinnerung bleiben wird...

Curzon Street

Ich gehe ganz gerne auch hin und wieder in ein gutes Casino, um Poker zu spielen. In dieser Straße sind gleich zwei mit sehr schönem Ambiente, in denen man natürlich außer Karten auch Roulette spielen kann: Das Aspinalls und das Crockfords, der älteste Casino-Club Londons.

Notting Hill

Okay, der Stadtteil mit seinem bunten, abwechslungsreichen Markt in der Portobello Road ist alles andere als ein Geheimtipp, der Besuch an Sonntagen aber ist sehr entspannend. Versprochen!

King's Road

Die Straße, die durch die Stadtteile Chelsea und Fulham führt, sollte man wegen ihrer exklusiven Geschäfte, Galerien und Restaurants zumindest einmal im Leben entlang geschlendert sein. Mein Favorit ist das Bluebird, da bin ich wirklich oft zu Gast.

FC Chelsea

Seit 16 Jahren MEIN Fußballverein in London. Ich hatte meine erste Londoner Wohnung in Chelsea. Und habe mich seinerzeit mit den Spielern Frank Lampard und John Terry angefreundet, die mir damals sagten: "Komm' doch mal zu unseren Spielen auf die Bridge". Und das tue ich bis heute mit dem größten Vergnügen."

