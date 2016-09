Yanfeng Automotive Interiors und KOSTAL kooperieren bei innovativen intelligenten Oberflächen

Neue strategische Partnerschaft zwischen KOSTAL and Yanfeng Automotive Interiors. Von links nach rechts: Dr. Markus Bergholz, Executive Vice President Business Field Switch Panels/Switches, Andreas Kostal, Chairman & CEO, beide KOSTAL-Gruppe und Johannes Roters, CEO, Han Hendriks, Vice President Advanced Product Development & Sales, beide ... Bild-Infos Download

Neuss/Lüdenscheid (ots) - Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Zulieferer für Instrumententafeln, Cockpitsysteme, Türverkleidungen und Mittelkonsolen, und KOSTAL, einer der weltweit führenden Anbieter von mechatronischen HMI-Komponenten, geben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt. Die CEOs beider Unternehmen, Johannes Roters und Andreas Kostal, haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und beabsichtigen eine neue Kooperation im Bereich intelligenter Oberflächen.

Mit der neuen strategischen Partnerschaft setzen beide Unternehmen auf die Marktnachfrage nach HMI-Bedienelementen, die in hochwertige Oberflächen im Fahrzeuginnenraum integrierbar sind. "

Als weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Produktion von Mechatronikmodulen, Bedienelementen und Schaltern für die Automobilindustrie und mit mehr als 100 Jahren Erfahrung ist KOSTAL unser Wunschpartner für diesen Bereich", sagt Johannes Roters, CEO von Yanfeng Automotive Interiors. "Die Kombination von Technologien und Kompetenzen beider Unternehmen bietet unseren Kunden zahlreiche Vorteile entlang der gesamten Wertschöpfungskette."

"Der automobile Innenraum wird in der nächsten Dekade einen spannenden Wandel durchlaufen. Durch die Zusammenarbeit von YFAI und KOSTAL können beide Partner auch das Angebot für ihre Kunden deutlich erweitern und den technologischen Fortschritt vorantreiben", ergänzt Andreas Kostal, Geschäftsführender Gesellschafter der KOSTAL-Gruppe.

Beide Unternehmen erwarten nicht nur bei der Entwicklung von innovativen Lösungen für intelligente Oberflächen hohes Potenzial, sondern auch Synergien in der gesamten Wertschöpfungskette.

Über Yanfeng Automotive Interiors:

Yanfeng Automotive Interiors ist der weltweit führende Zulieferer von Instrumententafeln und Cockpitsystemen, Türverkleidungen, Mittelkonsolen und Dachbedieneinheiten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt weltweit mehr als 29.600 Mitarbeiter an über 100 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 17 Ländern. Yanfeng Automotive Interiors entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des zur SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor) gehörenden Komponentenherstellers Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), und dem internationalen Multiindustrieunternehmen Johnson Controls. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.

Über KOSTAL:

Die KOSTAL-Gruppe ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das 1912 mit Stammsitz in Lüdenscheid (Deutschland) gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt und produziert technologisch anspruchsvolle elektronische, elektromechanische und mechatronische Produkte für bedeutende Industrieunternehmen. Die KOSTAL-Unternehmensgruppe beschäftigt an weltweit 41 Standorten in 21 Ländern auf vier Kontinenten über 16.000 Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen Automobil Elektrik, Industrie Elektrik, Kontakt Systeme, Prüftechnik (SOMA) und Solar Electric. Weitere Informationen finden Sie unter www.kostal.com.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Original-Content von: Yanfeng Automotive Interiors, übermittelt durch news aktuell