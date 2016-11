Mangelndes Wissen über Informationssicherheit macht Unternehmen anfällig für Betrug

Shred-it. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117536 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Shred-it" Bild-Infos Download

München (ots) -

- Parallel zur diesjährigen International Fraud Awareness Week warnt Shred-it, dass große Wissenslücken über Informationssicherheit Unternehmen anfällig für Betrug machen. - Unternehmen verlieren 5% ihres jährlichen Umsatzes durch Betrug. - Daher fordert Shred-it Unternehmen dringend auf, den Stand ihrer Informationssicherheit mit dem neuem Fraud Risk Quiz von Shred-it zu testen.

Deutschen Unternehmen wird dringend geraten, ihr Wissen über Informationssicherheit zu hinterfragen, um finanzielle Verluste und Reputationsschäden als Folge von Betrug zu vermeiden. Dies verdeutlichen auch die Zahlen der International Fraud Awareness Week Organisatoren. Demnach verlieren Unternehmen im Durchschnitt 5% ihres jährlichen Umsatzes bei Betrugsfällen. Global summiert sich dies auf 3,4 Milliarden Euro (3,7 Milliarden Dollar). Vertrauliche Informationen spielen dabei eine zentrale Rolle, da sie betrügerische Aktivitäten begünstigen, wenn sie in die falschen Hände geraten. Shred-it rät deutschen Unternehmen, den Stand ihrer Informationssicherheit zu prüfen und mögliche Schwachstellen zu identifizieren, indem sie an dem Shred-it Fraud Risk Quiz teilnehmen.

Stringente Informationssicherheitsmaßnahmen sind unabdingbar, um Unternehmen vor den negativen Folgen eines Datenverlustes, wie etwa Betrug oder Reputationsschäden, zu schützen. Jedoch belegen die Ergebnisse von der jährlichen Security Tracker Studie von Shred-it, dass deutsche Unternehmen nach wie vor große Wissenslücken bei Informationssicherheit und Datenschutz aufweisen. Lediglich 38% der Befragten kleiner und mittlerer Unternehmen und 64% der Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitern geben an, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Informationen genau zu kennen. Vor dem Hintergrund, dass Betrug durch Zugang zu vertraulichen Informationen vereinfacht wird, ist es umso alarmierender, dass ganze 38% der Befragten kleiner und mittlerer Unternehmen angeben, nicht im Besitz von Dokumenten zu sein, deren Verlust sich geschäftsschädigend auswirken könnte. Neben personenbezogenen Daten wie Kundenadressen und Personalakten gehören dazu beispielsweise auch persönliche Korrespondenzen oder Aufzeichnungen geistigen Eigentums, die in den Händen eines Wettbewerbers zu großen Einbußen führen können.

Eine Reihe einfacher Maßnahmen führt jedoch zu erheblichen Verbesserungen beim Wissen um Informationssicherheit und der konsequenten Durchführung von Datenschutzmaßnahmen. Unternehmen aller Größen sollten konkrete Richtlinien zur Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Daten einführen und ihre Mitarbeiter entsprechend schulen. Für die Aufbewahrung und Vernichtung vertraulicher Informationen sollten Unternehmen verschließbare Konsolen bereitstellen, die im Idealfall von einem externen Fachdienstleister regelmäßig geleert werden. Dabei spielt das Wissen darüber, welche Daten eigentlich schützenswert sind, eine zentrale Rolle für Unternehmen, um sich und seine Daten gegen betrügerische Handlungen abzusichern.

Hannan Farooq, National Account Manager für Deutschland und Österreich bei Shred-it, kommentiert:

"Mangelndes Wissen darüber, welche Daten eigentlich schützenswert sind, macht Unternehmen zur Zielscheibe von Betrug und kann zu einem erheblichen Reputationsschaden und sogar hohen finanziellen Strafen führen. Wir fordern Unternehmen daher auf, bestehende Informationssicherheits-Wissenslücken zu identifizieren und zu schließen, um die vertraulichen Daten ihrer Kunden und ihres Unternehmens vor Betrug zu schützen. Mit dem Fraud Risk Quiz von Shred-it können Unternehmen daher ihr Wissen auf die Probe stellen. Im nächsten Schritt erhalten sie Lösungsmaßnahmen, mit denen sie bestehende Lücken schließen und sich vor Betrug schützen können."

Die International Fraud Awareness Week (13.-19. November 2016) wird jährlich von der Association of Certified Fraud Examiners (AFCE), der weltweit größten Organisation zur Bekämpfung von Betrug, ausgerichtet. Sie hat das Ziel, über die weltweiten negativen Auswirkungen von Betrug aufzuklären und durch Bildungsmaßnahmen weltweit Betrug zu bekämpfen.

