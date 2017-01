DGAP-News: Armacell Group: Armacell übernimmt das Isolierungsgeschäft von Nomaco in den USA

DGAP-News: Armacell Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Expansion Armacell Group: Armacell übernimmt das Isolierungsgeschäft von Nomaco in den USA 09.01.2017 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Armacell übernimmt das Isolierungsgeschäft von Nomaco in den USA * Marktposition durch Übernahme des führenden US-amerikanischen Produzenten von extrudierten Polyethylen-(PE)-Dämmstoffen deutlich gestärkt * Signifikanter Ausbau der nordamerikanischen PE-Produktionsaktivitäten * Verbreiterung des Produktportfolios und Ausbau der Marktabdeckung Luxemburg, 9. Januar 2017 - Armacell, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der Anlagenisolierung sowie im Bereich der technischen Schäume, hat das Isolierungsgeschäft von Nomaco, einem führenden Produzenten extrudierter PE-Dämmstoffe, übernommen. Der Erwerb der Produktionsstätte in Yukon, Oklahoma, stärkt Armacells Produktionskapazität und Vertriebsnetzwerk vor Ort nachhaltig. Die Übernahme von Nomacos Isolierungsgeschäft ergänzt das PE-Produktportfolio von Armacell und stärkt die Kundenbetreuung in Nordamerika. Wesentliche Führungskräfte werden als Bestandteil der Transaktion mit zu Armacell wechseln, um Kontinuität im Geschäft zu gewährleisten. "Die Erweiterung unserer Produktionsaktivitäten nach Oklahoma stärkt unsere Vertriebskraft sowie den Kundenservice im mittleren Westen und im Westen der USA. Unsere Kunden profitieren sowohl von einem breiteren Produktportfolio als auch von einem gestärkten technischen Service," sagt Patrick Mathieu, Präsident und CEO von Armacell International S.A. "Nomaco verfügt über ein fast vier Jahrzehnte lang aufgebautes PE-Know-How und stellte in den vergangenen Jahren stets hohes Wachstum und gute Gewinnmargen unter Beweis. Das macht den Erwerb für uns sehr attraktiv." Marc Noël, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Nomaco betont: "Wir freuen uns sehr, den Verkauf unseres Isolierungsgeschäfts an Armacell bekanntzugeben. In den vergangenen Jahren hat das engagierte Team von Nomaco durch qualitativ hochwertige Isolierungsprodukte und hervorragenden Service einen loyalen Kundenstamm aufgebaut. Mit Armacell haben wir das passende Zuhause für unsere Isolierungskompetenz gefunden und freuen uns darauf, das Geschäft weiter wachsen zu sehen. Unsere Kunden werden sowohl von einer kürzeren Lieferkette profitieren als auch von einer erweiterten Produktverfügbarkeit." Nomaco wurde 1979 gegründet und ist führend in der Gestaltung und Extrusion kundenspezifischer Schäume und Komponenten für diverse Märkte inklusive Bau, Inneneinrichtung, Verpackungswesen, Sport & Freizeit und weiteren Branchen. Während der vergangenen vier Jahrzehnte, hat Nomaco den Ruf als stark kundenorientiertes, qualitätsgetriebenes Innovationsunternehmen erlangt. Die im Rahmen der Transaktion übertragenen Aktivitäten generierten 2016 rund 28 Mio. US-$ Umsatz bei einer Beschäftigung von rund 100 Mitarbeitern. Über den Kaufpreis der Transaktion haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Über Armacell Armacell ist ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen im Bereich der Anlagenisolierung sowie im Bereich technischer Schäume. Im Jahr 2015 verzeichnete das Unternehmen, das aktuell rund 2.900 Mitarbeiter beschäftigt und mit 24 Produktionsstätten in 15 Ländern vertreten ist, einen Nettoumsatz von 540,2 Mio. Euro. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Advanced Insulation entwickelt flexible Schaumstoffe zur Dämmung technischer Anlagen, die der Energieverteilung dienen, z.B. Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Sanitäranlagen in Wohn- und öffentlichen Gebäuden, Prozessleitungen in der Groß- und Öl- und Gasindustrie, im Transportwesen sowie zur Geräuschdämmung. Engineered Foams entwickelt Hochleistungs-Schäume für die Verwendung in diversen Endmärkten - wie z.B. Transport & Logistik, Automobilindustrie, Windenergie, Sport- sowie Baubranche. Die Produkte von Armacell tragen weltweit zur Steigerung der Energieeffizienz bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.armacell.com/de. Pressekontakt: Susan Krambo Director Corporate Communications Tel.: +49 251 760 3535 E-Mail: susan.krambo@armacell.com -------------------------------------------------------------------------------- 09.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 534647 09.01.2017