Yieldify sichert eine Beteiligung von 6 Millionen US-Dollar in neuer Finanzierungsrunde

London (ots/PRNewswire) - John Giuliani, CEO von Conversant und neuer Investor, übernimmt die Rolle des Vorsitzenden, während die "New Look"-Gründer Tom Singh und Binomial Ventures sich an der Finanzierungsrunde beteiligen

Yieldify, "das Marketingerlebnis-Unternehmen", gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar in seiner zweiten Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, die von Binomal Ventures geleitet wurde. Daran beteiligt waren John Giuliani, CEO des digitalen Marktführers Conversant, der als Vorsitzender in den Yieldify-Vorstand eintritt, und Tom Singh, Gründer der Modekette New Look. Zu den bestehenden Investoren von Yieldify gehören außerdem GV (ehemals Google Ventures), SoftBank Capital, Hoxton Ventures und Data Point Capital.

Yieldify wurde 2013 gegründet und gehört zu den Future Fifty von Tech City UK. Das Unternehmen macht es jedem Vermarkter einfach, ein hervorragendes Erlebnis zu liefern, mit dem Kunden durch eine Kombination aus intelligenten und einfachen Technologien mit fachkundigem Service gewonnen und gehalten werden. Die Yieldify Conversion Platform, die im Februar 2017 eingeführt wurde, hat diese Vision erweitert und legt die Möglichkeiten der Yieldify-Technologie, die bislang mehr als 4,5 Mrd. Interaktionen geliefert hat, in die Hände der Kunden.

Die Einführung der Plattform ermöglicht es Yieldify in Verbindung mit der heutigen Finanzierungsrunde, sein Wachstum im expandierenden E-Commerce-Markt fortzusetzen und einige der weltweit bekanntesten Marken zu bedienen, darunter Marks and Spencer, Domino's Pizza, Omni Hotels und Anthropologie. Yieldify hat seit seiner Gründung eine jährliche Wachstumsrate von 170 Prozent erzielt.

Als der neue Vorsitzende von Yieldify bringt John Giuliani mehr als 30 Jahre Erfahrung beim Aufbau, der Expansion und dem Verkauf erfolgreicher Unternehmen mit sich, einschließlich des Verkaufs von Conversant, das 2014 für 2,3 Mrd. US-Dollar an Alliance Data verkauft wurde. Er war außerdem bei Dotomi, einem digitalen Medienunternehmen, als CEO tätig.

Giuliani kommentierte seine Berufung mit den Worten: "Das Produkt von Yieldify und das Team dahinter sind bahnbrechend im Bereich der Marketing-Technologie. Die Anerkennung, die sie von den Kunden erhalten, mit denen sie arbeiten, und den Investoren, die sie gewinnen konnten, sind hochverdient und renommiert. Dies nimmt die Form einer spannenden Unternehmung an und ich freue mich, daran beteiligt sein zu können."

Joe Medved, SB Capital Partner bei Lerer Hippeau Ventures und derzeitiger Yieldify-Investor, fügte hinzu: "Mit einer neuen Plattform, um seine Produkte und die Bereitstellung zu skalieren, hat Yieldify sich in diesem Bereich als Pionier positioniert. Wir waren stolz darauf, diesen Fortschritt bis zu diesem Punkt zu beobachten, und daher freuen wir uns, John und die neuen Investoren willkommen heißen zu können, damit sie dem Führungsteam dabei helfen können, die nächsten Schritte auf dem Weg zur Realisierung ihrer Vision zu unternehmen.

Jay Radia, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Yieldify, kommentierte: "Die heutige Investition ist eine fantastische Bestätigung unserer Vision durch einige der angesehensten Stimmen in der Branche. Yieldify ist auf einer Mission, die Zukunft des Marketings zu definieren, und diese Finanzierung wird unsere Möglichkeit sicherstellen, dies zügig und im Maßstab umzusetzen. Wir freuen uns sehr, John Giuliani als unseren Vorsitzenden zu begrüßen, und sind gespannt darauf zu sehen, was wir unter seiner Führung alles erreichen können.

