Essen (ots) - Wer regelmäßig maßvoll oder kräftig Sport treibt, erhöht seine Aussichten auf ein gesundes Altern um das Siebenfache. Das ist das Ergebnis einer britischen Forschungsstudie mit rund 3.500 Probanden über 64 Jahre. Immerhin noch um das Dreifache erhöhte sich die Aussicht auf ein gesundes Altern für die zehn Prozent der Studienteilnehmer, die erst in späten Jahren zum Sport fanden. Um Personen über 50, mobilitätseingeschränkten Menschen und Wiedereinsteigern die Angst vor der sportlichen Betätigung zu nehmen, hat die Essener Fitnessstudiokette FitX über zwei Jahre hinweg einen Kurs entwickelt. "X-Life fördert Kraft, Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten, sorgt für ein gutes Körpergefühl und mindert das Unfallrisiko", erklärt Felix Fahl von FitX. Die Teilnehmer des Kurses sind begeistert: "Sport muss Spaß machen. Und das tut er hier", sagt Elke Schubert. Neben der körperlichen Fitness bemerken die Teilnehmer auch Verbesserungen in anderen Bereichen. "Durch X-Life fühle ich mich im Alltag körperlich und geistig fit. Ich bin mehr am Ball als vorher", bestätigt Kursteilnehmer Günter Kedziora, der seit acht Monaten an den FitX-Kursen teilnimmt.

Wer an dem Training interessiert ist, kann dies einfach und kostenlos am Tag der offenen Tür am 16. Dezember in allen deutschen FitX-Studios tun. Um 11, 12 und 13 Uhr finden kostenlose Probestunden statt, bei denen Interessierte das Programm direkt testen können. Die Gäste dürfen sich auf frisches Obst, kleine Aufmerksamkeiten und freundliche Mitarbeiter freuen, die ein offenes Ohr für Fragen haben und zur persönlichen Führung durch die Studios einladen. Wer sich nur über den Kurs informieren und nicht direkt mitmachen möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen.

X-Life findet bereits in allen 49 FitX-Studios in Deutschland dienstags und freitags jeweils um 11 Uhr statt.

Über X-Life

X-Life ist ein zielgruppenspezifischer Kurs für all diejenigen, die ein sanftes Training benötigen. Ziel ist es, die Teilnehmer mit alltagsbezogenen Übungen und dem Gefühl von Gemeinschaft zurück in die Selbstständigkeit zu führen. Das Training konzentriert sich auf Kraft, Koordination und Beweglichkeit. FitX ist kein Reha-Studio. Dennoch greift X-Life genau die Bedürfnisse von älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen auf. Die Teilnehmer müssen vor Kursbeginn nicht zusätzlich ein ärztliches Attest einreichen. Bei Vertragsabschluss muss jedoch jedes Mitglied seine Sporttauglichkeit bestätigen.

Über FitX

FitX ist ein im Jahr 2009 gegründeter Anbieter von Fitnessstudios mit Hauptsitz in Essen, der bereits zahlreiche Studios deutschlandweit betreibt. Die FitX Fitnessstudios bieten auf mindestens 2.500 Quadratmetern viel Platz für Kraft- und Ausdauertraining und sind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, geöffnet. Darüber hinaus setzt FitX mit seinem umfangreichen Kursangebot ClassX neue Maßstäbe in der Welt von Gruppen-Fitnesskursen. www.fitx.de

