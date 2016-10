Yellowfin "kontinuierlicher Spitzenreiter" für Innovation, Collaborative BI und Benutzerfreundlichkeit: BARCs BI-Umfrage 2016

Berlin (ots/PRNewswire) - Yellowfins Business Intelligence-Lösung rangiert -- unter seinen zugeordneten Peergroups -- in der BI-Umfrage von BARC auf Platz Eins, und zwar für "Innovation" seit fünf Jahren in Folge, für "Kollaboration" seit vier Jahren in Folge und für "Benutzerfreundlichkeit" zum dritten Jahr in Folge.

Yellowfin, der weltweite Anbieter von Business Intelligence (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Business-Intelligence-and-analytics-software-24427) (BI) und Analysesoftware (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Business-Intelligence-and-analytics-software-24427), nimmt im fünften Jahr -- innerhalb seiner Peergroups für "Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte" und "Anbieter mit Schwerpunkt Amerika" -- in der BI-Umfrage 2016 (http://www.yellowfinbi.com/Download-BARC-The-BI-Survey-16) des Business Applications Research Center (http://barc-research.com/) (BARC), die weltweit größte jährliche Umfrage unter BI-Endnutzern, Platz Eins für "Innovation" ein.

Yellowfin wurde in der BI-Umfrage 2016 -- innerhalb seiner Peergroups für Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte und Anbieter mit Schwerpunkt Amerika -- ebenfalls zum besten Anbieter hinsichtlich "Kollaboration" ernannt. Yellowfin rangiert in den letzten vier BI-Umfragen (http://barc-research.com/bi-survey-16/) (seit 2013) innerhalb der Peergroup von Anbietern mit Schwerpunkt Amerika für Kollaboration auf Platz Eins. Zusätzlich genießt Yellowfin zum dritten Mal in Folge den ersten Platz für "Benutzerfreundlichkeit" in der Peergroup für Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte.

Laden Sie BARCs BI-Umfrage 2016 herunter: Die Hauptergebnisse für Yellowfin finden Sie HIER: http://www.yellowfinbi.com/Download-BARC-The-BI-Survey-16

"Yellowfin dominiert die Kategorie Innovation der BI-Umfrage von BARC seit den vergangenen fünf Jahren und tritt 2016 in seinen Anbieter-Peergroups erneut als Spitzenreiter für BI-Lösungen (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Business-Intelligence-and-analytics-software-24427) in Erscheinung", kommentierte Glen Rabie, Mitgründer und CEO von Yellowfin. "Gemeinsam mit Yellowfins namhafter Benutzerfreundlichkeit unterstützt unser Ansatz, Geschäftsanwender mit einzigartigen Kollaborationskapazitäten zu stärken, ein hohes Maß an Anwenderakzeptanz. "Die BI-Umfrage 2016 ergab, dass der durchschnittliche Anteil von Angestellten, die Yellowfin innerhalb einer Organisation nutzen, bei 33 % lag - im Vergleich zu einem Durchschnitt von 17 Prozent für alle bewerteten Produkte."

Als BI-Plattform, die "kontinuierlich als Spitzenreiter für Innovation" gilt, nimmt Yellowfin in der BI-Umfrage -- innerhalb seiner Peergroups für Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte und Anbieter mit Schwerpunkt Amerika -- seit 2012 jedes Jahr den ersten Platz für den komplexen KPI "Innovation" ein. Ebenfalls führte Yellowfin die KPI Innovation in der Peergroup für "Dashboard-orientierte Produkte" von 2012 bis 2015 und belegte 2016 den zweiten Platz.

"Yellowfin erhält vor allem für seine Innovationen hervorragendes Kundenfeedback und erzielt hohe Bewertungen in Trending-Bereichen wie Cloud BI, Kollaboration, Data Discovery und Datenvisualisierung (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Platform-Data-Visualization-24431), mobile BI und Location Intelligence", sagte Dr. Carsten Bange (https://twitter.com/carstenbange), CEO von BARC. "Yellowfin wird von seinen Kunden definitiv als innovativer BI-Anbieter gesehen. In dieser Kategorie wurden im Verlauf der letzten sechs Jahre hervorragende Ergebnisse erzielt und das Unternehmen genießt 2016 erneut Platz Eins für Innovation in den Peergroups für Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte und Anbieter mit Schwerpunkt Amerika."

Die KPI für "Innovation" umschließt sechs Bewertungen für sieben wegweisende Produktkapazitäten, um den Innovationsgrad eines Produktes zu messen, einschließlich Cloud BI, Collaborative BI (http://www.yellowfinbi.com/YFWebsite-Platform-Collaborative-BI-92321), Data Discovery und Datenvisualisierung, mobiler BI, operativer BI, Location Intelligence und visuellen Designstandards.

BARC merkte an, dass Yellowfin "durchgehend hervorragende" Ergebnisse für seine Produktkapazitäten hinsichtlich Collaborative BI verzeichnete, was stark zu seiner emporragenden KPI-Bewertung für Innovation und Statistiken zu Anwenderakzeptanz beitrug.

"Kollaboration ist Yellowfins wahrhaft einzigartiges Verkaufsargument", erklärte Dr. Bange. "Viele andere BI-Anbieter bieten Kollaboration und Workflow-Kapazitäten, doch Yellowfin schlägt sie in vielerlei Hinsicht. Seine Kapazitäten sind breitgefächerter als die meisten seiner Konkurrenten und die Benutzerfreundlichkeit sowie Intuitivität, mit der Geschäftsanwender Workflows einrichten und gemeinsam an Inhalten arbeiten können, ist sehr beeindruckend.

"Dieses Maß an Benutzerfreundlichkeit trägt zu einer höheren Anwenderakzeptanz bei, wie auch die Ergebnisse der BI-Umfrage zeigen, denen zufolge der Prozentsatz von Angestellten, die Yellowfin in einer Organisation nutzen, zweimal so hoch ist wie der Durchschnitt für andere Produkte."

Yellowfin nimmt Platz Eins für vier KPIs innerhalb der Peergroup für Reporting-orientierte Selbstbedienungsprodukte ein und wurde für vier weitere KPIs als ein Spitzenreiter identifiziert (innerhalb der oberen 25 % der bewerteten Produkte platziert). Yellowfin zeigte sich ebenfalls als beste BI-Lösung in vier KPIs innerhalb der Peergroup für Anbieter mit Schwerpunkt Amerika und wurde als ein führendes BI-Produkt in weiteren drei KPIs bestimmt. Zusätzlich wurde Yellowfin als Spitzenreiter für elf KPIs innerhalb der Peergroup für Dashboarding-orientierte Produkte anerkannt.

Die BI-Umfrage ist eine jährliche weltweite von BARC erstellte Studie zu Anwendern von BI-Software. Insgesamt wurden 3.137 Teilnehmer für die BI-Umfrage 2016 befragt. In den abschließenden Bericht wurden 37 BI-Produkte einbezogen. Weitere Informationen finden Sie auf www.bi-survey.com

