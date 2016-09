Lamm - einfach himmlisch! Lammzubereitung schnell und einfach - auch in der Luft

Heilbronn (ots) - Dass sich Lammfleisch nicht nur als Braten oder Festtagsessen eignet, hat die Kampagne für europäisches Lammfleisch "Lamm. Einfach Lecker Los" schon des Öfteren bewiesen. Ihr neues Video zeigt: Lamm ist einfach zuzubereiten - egal wo.

Bereits im Vorfeld machte die Kampagne "Lamm. Einfach Lecker Los" mit vagen Andeutungen auf Facebook neugierig, dass etwas "in der Luft liegt". Dass es sich um etwas lammtastisches handeln würde, ließ sich bereits erahnen. Nun wurde das Rätsel mit einem spektakulären Video aufgelöst.

Das Video zeigt die Lammzubereitung auf eine ganz andere und kreative Art: Drei Fallschirmspringer, die in der Luft Lamm Montaditos zubereiten. Das Video soll im übertragenen Sinne den Verbrauchen demonstrieren, dass sich Lammfleisch einfach zubereiten lässt, sogar an Orten, an denen man normalerweise alles andere macht, als kochen oder essen.

Die in 2015 gestartet Kampagne wird von der europäischen Union unterstützt und verfolgt das Ziel, junge Verbraucher für die Zubereitung von Lammfleisch zu begeistern. Sie zeigt, wie simpel es sich in die moderne Küche integrieren lässt und wie gut sich Lammfleisch als Gericht für den Alltag eignet. Die Kampagne wird in sechs Ländern durchgeführt. Die Vertreter der Kampagne sind die Wirtschaftsverbände AHDB aus Großbritannien, BordBia aus Irland und Interbev Ovins aus Frankreich.

Link zum Video: www.lammleckerlos.de/rezept-im-freien-fall

