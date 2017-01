Mit Etsy Resolution in nur vier Wochen zum eigenen Online-Shop

Mit Etsy Resolution zum eigenen Online-Shop / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117350 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Etsy Germany GmbH/Etsy.com" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Kreative aufgepasst! Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintage, richtet ab dem 30. Januar zum zweiten Mal in Folge das globale Programm "Etsy Resolution" aus. Abgeleitet aus dem Englischen "New Year's resolutions", also Neujahrsvorsätze, bietet das vierwöchige Online-Seminar professionelle Tipps und Tricks für den erfolgreichen Start in die Selbständigkeit und die Gründung eines eigenen Online-Shops. Interessierte haben noch bis zum 28. Januar die Möglichkeit sich für das kostenfreie Programm anzumelden.

Pünktlich zum Jahresbeginn unterstützt Etsy.com den Tatendrang der quirlenden Kreativköpfe Deutschlands mit dem kostenlosen Online-Seminar "Etsy Resolution". Vom 30. Januar bis 26. Februar begleitet das Unternehmen ideenreiche Talente auf dem steinigen Weg der Selbständigkeit und teilt wöchentliche Schritt-für-Schritt Anleitungen u.a. zu den Themen Shop-Eröffnung, Preisgestaltung, Produktfotografie, SEO-Optimierung oder Marketingstrategien. Dabei begleiten erfolgreiche Etsy-Verkäufer aus der DACH-Region das Programm und stehen den Teilnehmern als Mentoren zur Seite.

Zu den diesjährigen Mentoren gehören die Kapitäninnen des Münchener Street Teams und SEO-Spezialisten vom Etsy-Shop Nauli die Vintage- und Produktfotografie-Expertin MightyVintage, die österreichische Schmuckherstellerin und Branding-Profi BelleAccessoires sowie die studierte Mode-Designerin PollyMcGeary. Mit ihrer langjährigen Erfahrung stehen die Mentoren den Teilnehmern in einer geschlossenen Gruppe mit Live-Chat-Funktion Rede und Antwort, bieten sofortige Hilfe bei Fragestellungen und geben aktive Unterstützung bei der Shop-Eröffnung. Der Anmeldeschluss für das kostenfreie Online-Seminar ist der 28. Januar 2017.

Weitere Informationen rund um Etsy Resolution und den Anmeldeprozess gibt es auf https://www.etsy.com/de/resolution. Für weitere Fragen sind wir unter der +49 (0)30 - 21446972 oder presse.de@etsy.com erreichbar.

Über Etsy.com:

Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte, handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der Brooklyner Kunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionen aktiven Shops, 26 Millionen aktiven Käufern und mehr als 35 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community.

Pressekontakt:

Original-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell