Calypso, R3 und fünf Finanzinstitute entwickeln Anwendung für Wertpapiergeschäfte auf der Plattform Corda DLT

San Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology Inc., ein führender Anbieter von Software für Kapitalmärkte und Anlageverwaltung, und R3, das größte Konsortium der Finanzbranche für verteilte Hauptbuchführung (Distributed Ledger - DLT), entwickeln zusammen mit einer Gruppe von Finanzinstituten eine DLT-Anwendung zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften (Trade Matching).

Die Corda-Plattform von R3 wurde in Verbindung mit der "Calypso Cloud"-Anwendung genutzt, um Tests des Trade Matching in Echtzeit über vier Zeitzonen hinweg durchzuführen. Zu den Teilnehmern gehörten: Westpac Banking Corporation in Sydney, ING in Amsterdam, BBVA in Madrid, Banco de Credito del Peru (BCP) in Lima und ein großer Kapitalverwalter in den USA. Diese Institutionen nutzten einen Knotenpunkt von Corda für den nahtlosen FX-Handel miteinander aus Calypso heraus, die Bestätigung und das Matching. So wurde die führende Verarbeitung nach dem Handel von Calypso in Echtzeit genutzt.

Die Teilnehmer des Projektes werden in der nächsten Phase der Entwicklung weiterhin mit Calypso und R3 zusammenarbeiten. Die nächsten Schritte sind ein Pilotprojekt und nachfolgend die betriebliche Anwendung.

Tej Sidhu, Chief Technology Officer von Calypso Technology, kommentiert dies mit den Worten: "Dies ist ein Sprung in eine neue Ära. Calypso liefert eine vollständig integrierte Umgebung mit der DLT-Plattform von Corda. Golden Copys ersetzen eine Reihe elektronischer Nachrichten und Technik ersetzt menschlichen Eingriff und manuellen Abgleich. Calypso sieht DLT und Blockchain als die neuen Standards bei betrieblicher Effizienz und Transparenz. Wir sind höchst erfreut, dass wir diesen Markstein erreicht haben."

Todd McDonald, einer der Gründer von R3, sagt dazu: "Corda ist die einzige DLT-Plattform, die von Grund auf für den speziellen Bedarf der Branche der Finanzdienstleistungen gestaltet wurde. Dieser Test ist ein perfektes Beispiel für ihre Kapazität, den Anforderungen des Bankwesens bei Identität, Datenschutz, Sicherheit und Skalierbarkeit zu genügen. Wir freuen uns auf die nächste Phase der gemeinsamen Entwicklung mit Calypso."

Victor Gamero, FX-Trader bei BCP, nimmt wie folgt Stellung: "Neben dem offensichtlichen Vorteilen dieser neuen Matchingmethode sind wir sehr beeindruckt von der Minderung betrieblicher Risiken."

Alicia Pertusa, Leiterin des Bereichs CIB Digital Strategy bei BBVA, sagte: "Die Disruption der Kapitalmärkte benötigt massive Übernahme. Calypso und R3 sind wichtige Marktteilnehmer und Infrastrukturanbieter und damit bestens positioniert, diese schwierige Hürde zu überwinden."

Über Calypso Technology Inc.

Calypso Technology Inc. ist ein Cloud-Anbieter von Cross-Asset Front-to-Back-Techniklösungen für die Finanzmärkte. Seine preisgekrönte Software verbessert die Zuverlässigkeit, Adaptierbarkeit und Skalierbarkeit mehrerer vertikaler Bereiche, darunter Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Zentralbanken, Clearing, Finanzverwaltung und Liquidität sowie Sicherheiten. Calypso stellt seit 20 Jahren innovative Lösungen für die Bereiche Handel, Risikomanagement, Verarbeitung und Buchhaltung zur Verfügung. Komplexen Problemen wird so einfach abgeholfen.

Calypso verfügt in über 60 Ländern über mehr als 35.000 Nutzer und ist in Bereichen wie Big Data, Blockchain und AI an vorderster Front mit dabei. "Calypso" ist eine in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke der Calypso Technology Inc. Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und entsprechend zu handhaben.

www.calypso.com

Über R3

R3 ist ein führendes Konsortium, in dem mehr als 80 Banken, Clearinghäuser, Börsen, Marktinfrastrukturanbieter, Vermögensverwalter, Zentralbanken, Regulierungsbehörden, Branchenverbände, professionelle Dienstleister und Technologieunternehmen bahnbrechende kommerzielle Anwendungen von Technik für verteilte Hauptbuchführung für die Branche der Finanzdienstleistungen entwickeln.

Das Team von R3 ist in neun Ländern aller Regionen der Welt tätig und setzt sich aus erfahrenen Kräften der Finanzbranche, Technikern und Unternehmen der neuen Technikbranche zusammen. So wird Fachkenntnis der elektronischen Finanzmärkte, Verschlüsselung und digitaler Währungen vereint.

