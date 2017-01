Calypso gründet Cloud Services-Division: Firma wird eine umfassende Suite von Cloudlösungen bereitstellen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology, Inc. (http://www2.calypso.com/), ein führender Anbieter von Software für Finanzmärkte und Anlageverwaltung, gab heute die Gründung seines neuen Geschäftsbereichs Cloud Services (http://www2.calypso.com/calypso-cloud-services/) bekannt, der eine umfassende Palette von Cloudlösungen bietet.

Das Unternehmen hat zusätzlich zu seinem Hauptprodukt, dem erweiterten Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot, das Calypsos preisgekrönte Cross-Asset Front-to-Back-Handelsplattform in der Cloud bereitstellt, cloudbasierte Enterprise-Apps entwickelt, die die Umsetzung regulatorischer Anforderungen mit minimaler IT-Einbindung vereinfachen. Sie bieten darüber hinaus eine cloudbasierte Dienstprogrammlösung, die es Drittanbietern ermöglicht, die Backoffice-Operationen von mehreren Kunden gleichzeitig zu verwalten.

"Wir wollen unseren Klienten Lösungen bieten, die ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden und es ihnen ermöglichen, sich eher auf ihre Kunden statt auf ihre IT-Infrastruktur zu konzentrieren", erklärte Corinne Grillet, Chief Customer Officer und Leiterin der Calypso Cloud Services Division. "Finanzinstitutionen sind zunehmend offen für Cloudstrategien zur Verbesserung der Agilität, zur Senkung der Kosten und zur Beschleunigung der Compliance, und sie brauchen einen Partner, dem sie vertrauen können".

"Dies ist ein wichtiger Wendepunkt für unsere Kunden und für unsere Firma", setzte Calypso CEO Pascal Xatart hinzu. "Es besteht kein Zweifel, dass die Cloud eine zunehmend größere Rolle für die Technologie der Kapitalmärkte spielen wird, und wir rechnen damit, dass unsere neue Cloud Services-Division die Transformation in der Branche anführen wird. Wir haben dafür gesorgt, dass unser Leistungsspektrum an Clouddiensten flexibel genug ist, um sich an die IT-Roadmaps von Institutionen aller Größenordnungen anzupassen, was uns, wie wir glauben, von anderen Anbietern im gleichen Bereich abhebt".

Sämtliche Calypso-Anwendungen laufen nativ in der Oracle Cloud, aber das Unternehmen unterstützt auch eine Do-it-yourself-Option für Kunden, die die Plattform mit einem anderen Cloud-Provider bereitstellen möchten. "Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Oracle als Rückgrat unserer Cloudlösung", so Jean-Marie Gatty, Director von Calypso Cloud Services. "Oracle zählt zu den Silicon Valley-Riesen und bietet eine komplette, integrierte, agile, sicherheitsorientierte Cloudlösung durch alle Schichten des Technologiestacks. Oracle stellt auch die Skalierbarkeit bereit, die erforderlich ist, um das gesamte Spektrum der Calypso-Kunden zu unterstützen, von den größten Dienstleistern bis hin zu kleineren regionalen Banken. Durch die Zusammenarbeit mit Oracle können wir die Qualität, Produktivität und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen steigern."

"Die Cloud ist eine große Chance für unsere Partner-Community", sagte Dan Miller, Senior Vice President ISV, OEM und Java Sales bei Oracle. "Calypsos Engagement für Innovation mit Oracle Cloud, und seine Erfolgsbilanz in punkto hochwertige Durchführung kann mit sicherstellen, dass unsere beiderseitigen Kunden einsatzbereite cloudfähige Softwarelösungen erhalten, um kritische Geschäftsanforderungen zu erfüllen".

Calypso ermöglicht einer breiten Palette von Firmen auf Käufer- sowie Verkäuferseite und Clearing-Firmen, unterschiedliche Unternehmen auf einer einzigen Plattform zu konsolidieren, Arbeitsabläufe zu standardisieren, größenbedingte Kosteneinsparungen zu erzielen und unternehmensweite Transparenz hinsichtlich Handel und Risiko zu schaffen.

Calypso wurde erst kürzlich von Asia Risk Magazine als "2016 Technology Provider of the Year" ausgezeichnet. Calypso ist gemäß der jährlichen IBS Sales League Table für 2016 zum siebten Mal in Folge die Nummer Eins und meistverkaufte Treasury- und Kapitalmarkt-Lösung.

Informationen zu Calypso Technology, Inc.

Calypso Technology, Inc. ist ein führender Anbieter von Cross-Asset Front-to-Back-Technologielösungen für die Finanzmärkte. Die auf 20 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Software und Diensten für den Kapitalmarkthandel, das Risikomanagement, die Datenverarbeitung und Buchhaltung aufbauende Calypso-Plattform vereinfacht komplexe geschäftliche Prozesse und technologische Herausforderungen. Die Lösungen von Calypso sind auf die Anforderungen von Kapitalmärkten, Anlageverwaltung, Clearing, Kreditsicherung sowie Treasury- und Liquiditätsmanagement ausgerichtet.

Calypso wird von mehr als 34.000 Marktfachleuten in über 60 Ländern eingesetzt, die mehr als 200 Finanzinstitutionen in ganz Asien, auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika repräsentieren. Calypso Technology beschäftigt über 700 Mitarbeiter in 21 weltweiten Geschäftsstellen und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. "Calypso" ist eine in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden entsprechend gehandhabt. www.calypso.com

Informationen zum Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) ist Oracles Partnerprogramm, das Partnern einen Vorsprung für die bessere Entwicklung, Veräußerung und Implementierung von Oracle Lösungen gibt, der sie von ihren Mitbewerbern abhebt. OPN bietet die entsprechenden Ressourcen für die Weitergabe und Unterstützung von spezialisierten Kenntnissen zu Oracle Produkten und Lösungen an und kennt das wachsende Produktportfolio, den Partnerstamm und die Geschäftschancen von Oracle. Schlüsselelement der neuesten Verbesserungen des OPN ist die Möglichkeit, dass Partner für ihre Investitionen im Hinblick auf Oracle Cloud anerkannt und belohnt werden. Partner sind in der Lage, sich im OPN Cloud-Programm - einem innovativen Programm, das die bestehenden Levels des OPN-Programms um Auszeichnungsstufen und progressive Vorteile für Partner ergänzt, die mit Oracle Cloud arbeiten - durch ihre Oracle Cloud-Kompetenz von der Konkurrenz abzuheben und bei Kunden erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partners.

Markenhinweis

Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder verbundenen Unternehmen.

