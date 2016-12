Calypso Technology stellt 2017 nach einem Rekordjahr 2016 aggressiv neue Mitarbeitende ein

San Francisco (ots/PRNewswire) - Calypso Technology Inc. (http://www.calypso.com/), ein führender Anbieter von Software für Finanzmärkte und Anlageverwaltung, gab heute bekannt, man habe 2016 20 neue Kunden akquiriert und werde im Jahr 2017 die Mitarbeiterzahl drastisch erhöhen.

Das Unternehmen konnte ein breites Spektrum an Neukunden gewinnen, darunter Banken, Versicherungsgesellschaften sowie Anlageverwalter, schloss das bisher stärkste Quartal ab und übertraf den Rekord des letzten Jahres. Die Neukunden stammen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten in der ganzen Welt.

Zur Unterstützung dieses Wachstums und der Aufrechterhaltung der Dynamik in neuen Jahr kündigte Calypso an, man werde 2017 die Mitarbeiterzahl nennenswert erhöhen. Derzeit plant man, im kommenden Jahr mehr als 170 neue Mitarbeitende einzustellen und erheblich in Calypso Cloud Services, Forschung & Entwicklung sowie Verkauf und Marketing zu investieren.

"Wir danken unseren neuen und bestehenden Kunden für ihre Unterstützung und das in uns gesetzte Vertrauen", sagte Pascal Xatart, CEO von Calypso. "Unser kompromissloses Engagement für Qualität und Professionalität, kombiniert mit Investitionen in Technologien wie Cloud Services und Blockchain, positionieren Calypso bei Innovation von Software für die Finanzmärkte an vorderste Front."

Calypso erhielt vom Asia Risk Magazine unlängst den Preis des Jahres 2016 für Technologieanbieter und wurde 2016 im Gartner Magic Quadrant für Handelsplattformen als Leader benannt. Calypso war 2016 zum siebenten Mal in Folge im IBS Sales League Table die #1 bei Treasury- und Finanzmarktlösungen.

Über Calypso Technology, Inc.

Calypso Technology, Inc. ist ein führender Anbieter von Cross-Asset Front-to-Back-Technologielösungen für die Finanzmärkte und bietet Kunden eine einheitliche Plattform für Konsolidierung, Innovation und Wachstum. Die auf 19 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von Software und Diensten für den Handel, das Risikomanagement, die Datenverarbeitung und Buchhaltung aufbauende Calypso-Lösung vereinfacht komplexe geschäftliche Prozesse und technologische Herausforderungen. Die Lösungen von Calypso sind auf die Anforderungen von Kapitalmärkten, Anlageverwaltung, Clearing, Kreditsicherung sowie Treasury- und Liquiditätsmanagement ausgerichtet. Die Kunden profitieren von höherer Effizienz, verbessertem Risikomanagement, verbesserter Kapitalzuweisung, schnellerer Umsetzung regulatorischer Anforderungen, kürzeren Produkteinführungszeiten und niedrigeren Gesamtbetriebskosten. Calypso Technology bietet Lösungen, welche die Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit verbessern.

Calypso wird von mehr als 34.000 Marktfachleuten in über 60 Ländern eingesetzt, die mehr als 200 Finanzinstitutionen in ganz Asien, auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika repräsentieren. Calypso Technology beschäftigt weltweit über 700 Mitarbeitende in 21 Geschäftsstellen und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. "Calypso" ist eine in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und anderen Rechtsräumen eingetragene Marke von Calypso Technology, Inc. Marken oder Dienstleistungsmarken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und müssen entsprechend behandelt werden. www.calypso.com

