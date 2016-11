SANS Institute: Hacken lernen in Amsterdam

Amsterdam, NL (ots) - Amsterdam hat dieses Jahr im Dezember nicht nur den Weihnachtsmarkt auf dem Leidseplein zu bieten, sondern vom 12. bis 17. Dezember auch ein Cybersicherheitstraining für angehende Sicherheitsspezialisten aus Europa. In der niederländischen Metropole veranstaltet das SANS Institute vier Kurse von Penetration Testing bis hin zur Auditierung von Sicherheitssystemen. Teilnehmer der jeweiligen Kurse können - wie beim Anbieter üblich - nach dem Training noch die dazugehörige Zertifizierung der Organisation GIAC erwerben.

In Amsterdam werden die folgenden Trainings von Montag bis Samstag veranstaltet:

SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling SEC511: Continous Monitoring and Security Operations SEC642: Advanced Web App Penetration Testing, Ethical Hacking and Exploitation Techniques AUD507: Auditing & Monitoring Networks, Perimeters & Systems

Darüber hinaus findet am 15. und 16. Dezember ein NetWars Event zwischen 18 und 21 Uhr Ortszeit statt. In verschiedenen Hands-On und interaktiven Lernszenarien hacken die Teilnehmer gegeneinander um am Ende einen Preis zu gewinnen. Diese Szenarien sind Simulationen, in denen zwei Gruppen, abwechselnd virtuelle IT-Systeme angreifen oder gegen diese Angriffe verteidigen müssen. Mehr über NetWars erfahren Sie hier: https://www.sans.org/netwars

Alle Kurse des SANS Institutes sind praxisorientiert, so dass die Teilnehmer ihr erworbenes Know-how sofort in ihren Unternehmen anwenden können. Weitere Informationen entnehmen Sie der folgenden Internetressource: https://www.sans.org/event/amsterdam-2016.

