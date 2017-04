Die internationalste Barcelona Bridal Fashion Week, die es jemals gab, zeigt sich mit führenden Unternehmen des Sektors

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die Barcelona Bridal Fashion Week wird vom 25.-30. April mit seiner 27. Ausgabe des Events in der Fira de Barcelona im Mittelpunkt des Hochzeitmodemarktes stehen. Mit Catwalkshows von 24 Top-Unternehmen, Produkten von 300 Marken, 65 % davon aus dem Ausland, 800 wichtigen Kunden aus 70 Ländern und durch die Anwesenheit internationaler Modestars wie Ángel Sanchez und Galia Lahav ist die Show dieses Jahr so international wie noch nie.

Der BBFW Catwalk wird die Hauptbühne für die neuen Kollektionen der 24 führenden nationalen und internationalen Unternehmen darstellen. Hier präsentieren sie Fachleuten, Kunden und den Medien auf der ganzen Welt ihre Kollektion für 2018 - Hochzeitskleider und -accessoires, Kleidung für den Bräutigam, festliche Kleidung und Kommunionskleidung. Am 25. April eröffnet Rosa Clará die Show. Sie wird am 28. April gefolgt von Studio St. Patrick von Pronovias Fashion Group,das sein Debüt auf der BBFW feiert; Jesús Peiró; Cristina Tamborero; Sophie et Voilà Collection; YolanCris; Isabel Sanchís; Inmaculada García; Ángel Sánchez; Marylise & Rembo Styling; Isabel Zapardiez; Ana Torres; Raimón Bundó, das den 50.Jahrestag des Unternehmens feiert ; Jordi Dalmau und Matilde Cano; Marco & María; Galía Lahav; Cymbeline; Ramón Sanjurjo; Carla Ruiz; Sonia Peña; sowie Morilee Madeline Gardner und Demetrios, zwei nordamerikanische Unternehmen, die sich zum ersten Mal auf der BBFW präsentieren. Am Abend des 28. April wird Pronovias die Catwalkshow zum Abschluss bringen.

Die Messe, die am 28.April eröffnet, wird mehr als 300 Marken präsentieren, davon 65 % aus dem Ausland (25 Länder). 78 Marken nehmen das erste Mal Teil. Die von Fira de Barcelona organisierte Barcelona Bridal Fashion Week wird mehr als 18.000 Besucherinnen und Besucher der 800 Hauptkunden begrüßen - 15 % mehr als im Vorjahr - aus mehr als 70 Ländern, vor allem aus den USA und Europa. Hinzu kommen Kunden aus Lateinamerika und Asien, vor allem aus Mexiko und Japan.

