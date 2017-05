Das ChinaBio® Partnering Forum setzt auf das solide, grenzüberschreitende Life-Science-Klima in China

Carlsbad, Kalifornien und Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Das neunte jährliche ChinaBio® Partnering Forum wird vom 31. Mai bis 1. Juni 2017 in Zhuhai (China) stattfinden. Die Veranstaltung ist die größte und produktivste Life-Science-Kooperationskonferenz in China und bringt über 900 führende Unternehmen aus der Life-Science-Wertschöpfungskette zusammen. Zu den aus China stammenden und weltweiten Teilnehmern zählen Pharma- und Biotechunternehmen, innovative Startups und Forscher von führenden Universitäten und Instituten sowie Venture-Capital- und andere Investoren.

Grenzüberschreitende Partnerschaften stehen im Fokus neuer Regeln, die jüngst von Chinas Arzneimittelzulassungsbehörde vorgeschlagen wurden, um die internationale Zusammenarbeit und Investitionen zu erleichtern. Zu den Schwerpunkten zählen u. a. auch ausländisch genehmigte Prüfpräparat-Befreiungen, die Arzneimitteltests um zwei Jahre oder mehr beschleunigen und Regulierungsprozesse für neue Medikamente und Zulassungen für Prüfpräparate und klinische Prüfungen (IND/CTA) für bestimmte Indikationen. China ist nach wie vor der am schnellsten wachsende Gesundheitsmarkt der Welt und wird voraussichtlich bis 2020 die weltweite Marktführerschaft übernehmen.

"Es gibt keine bessere Zeit, um grenzüberschreitende Partnerschaften mit chinesischen Arzneimittelentwicklungsgesellschaften zu schaffen", sagte Greg B. Scott, Gründer und Chairman von ChinaBio® Group. "Innovation stammt aus China, und neue CFDA-Regeln haben die Bedenken vieler westlicher Unternehmen und Investoren ausgeräumt. Die Landschaft hat sich im Vergleich zu der von vor wenigen Jahren deutlich verändert, was bei westlichen Unternehmen zu einer Zunahme der grenzüberschreitenden Einlizenzierungsgeschäfte führt."

"China ist auf der internationalen Bühne nach wie vor ein wichtiger Akteur in der Arzneimittelentwicklung", sagte Anna Chrisman, Group Managing Director der EBD Group. "Das bezeugen die jüngsten Partnerschaften zwischen globalen Pharmaunternehmen und neu gegründeten chinesischen Unternehmen bei der Entwicklung neuer Krebsbehandlungen und neuer Biologika. Das ChinaBio® Partnering Forum bildet eine Brücke, um die Pharmaindustrie und Investoren mit Chinas Innovations- und Fertigungsbranche zu verbinden."

Zu den pharmazeutischen Unternehmen, die bereits ihre Teilnahme an der Veranstaltung zugesagt haben, gehören u. a. AbbVie, Bayer, Johnson & Johnson, MSD, Novo Nordisk, Pfizer, Roche und Sanofi sowie Kundschafter von innovationsbasierten inländischen Unternehmen, darunter 3SBio, Betta, EbimAb, Innovent, Livzon, Luoxin, Mabpharm, Shenogen, Simcere und Zai Lab.

Gastgeber der Veranstaltung ist die Küstenstadt Zuhai, die das Zentrum der Life-Science-Industrie in Südchina bildet. Der Bezirk Jinwan beheimatet über 150 Life-Science-Unternehmen, darunter zwei von Chinas Milliarden-Unternehmen im Gesundheitswesen: Livzon Pharmaceuticals und United Laboratories. Der neue, 250.000 m[2] große Zhuhai Jinwan BioPharmaceutical Park ist nur 10 Minuten vom Flughafen Zhuhai entfernt und bietet vollständige Inkubator-Einrichtungen sowie biotechnologische Fertigung auf Pilotebene und im klinischen Umfang.

Registrierungs- und Partnerschaftsinformationen für das ChinaBio Partnering Forum stehen online zur Verfügung.

Zusätzliche Links und Informationen:

Folgen Sie dem ChinaBio® Partnering Forum auf Twitter: @EBDGroup (Hashtag: #ChinaPartnering).

Informationen zur EBD Group

Die EBD Group ist das führende Unternehmen für Unternehmenskooperation in der globalen Life-Science-Branche. Seit 1993 nutzen Unternehmen der Biotechnologie- und Pharmabranche sowie Hersteller medizinischer Geräte die Konferenzen, Technologien und Dienstleistungen der EBD Group, um geschäftliche Potenziale zu identifizieren und strategische Partnerschaften aufzubauen, die für ihren Erfolg entscheidend sind.

Unter anderem veranstaltet die EBD Group mit Unterstützung von namhaften Unternehmen und internationalen Handelsverbänden die folgenden Konferenzen:

- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa rtner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF17_1stPressRelease_boiler&utm_cam paign=CBPF17) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.knect365.com /bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF1 7_1stPressRelease_boiler&utm_campaign=CBPF17), die größten Kooperationskonferenzen der Life-Science-Branche in Europa, gefördert von der Biotechnology Innovation Organization (BIO) - BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF17_1stPressReleas e_boiler&utm_campaign=CBPF17), die am schnellsten wachsende Kooperationsveranstaltung in Nordamerika - Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF17_1stPressReleas e_boiler&utm_campaign=CBPF17), ein einmaliges Forum in San Francisco für Präsentationen vor Investoren und Führungskräften für Geschäftsentwicklung, in Zusammenarbeit mit Demy-Colton - BioEquity Europe, die Investorenkonferenz, organisiert in Zusammenarbeit mit BioCentury Publications - ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio- partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF17_1stPr essRelease&utm_campaign=CBPF17), die erste Spezialkonferenz für Kooperation im Bereich Biotech/Pharma in China, in Zusammenarbeit mit ChinaBio® Group - Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=CBPF17_1stPressRelea se_boiler&utm_campaign=CBPF17), ein Partner-Forum mit Schwerpunkt auf der Patientengemeinschaft in den Sektoren Zell- und Gentherapie, in Zusammenarbeit mit Alliance for Regenerative Medicine (ARM).

Der ausgereifte, webbasierte Partnering-Service der EBD Group unter der Bezeichnung partneringONE® wird auf zahlreichen Veranstaltungen von Drittanbietern in aller Welt zum Ermitteln geeigneter Partner genutzt. Nutzen Sie auch Insight von der EBD Group, um die neuesten und strategisch wichtigen Nachrichten der Life-Science-Branche zu verfolgen.

Die EBD Group ist ein Unternehmen von Informa. Informa ist der weltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzen und Schulungen.

Die EBD Group verfügt über Büros in den USA und in Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ebdgroup.com.

Informationen zur ChinaBio® Group

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hat die ChinaBio® Group fast 100 Life-Science-Unternehmen aus den USA, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum in China zu Erfolg verholfen. Mithilfe der umfangreichen Erfahrung seiner Consulting- und Beratungsteams in der chinesischen Life-Science-Industrie hat ChinaBio seine Kunden dabei unterstützt, mehr als 1.000 Möglichkeiten zur Lizenzvergabe und -nahme sowie für Fusionen und Übernahme zu identifizieren, und über 500 Millionen USD an Finanzierungen in China aufzubringen. Zu den Kunden von ChinaBio zählen zahlreiche weltweite Pharma- und Life-Science-Unternehmen, ebenso wie junge und mittelgroße Unternehmen aus Europa, den USA, Korea, Japan und China. ChinaBio® hat darüber hinaus über 30 Konferenzen in China veranstaltet, die sich auf Investition und Partnerschaften konzentrieren und veröffentlicht ChinaBio® Today, die in China meistgelesene Quelle für Life-Science-Nachrichten. Der Firmensitz der ChinaBio® Group befindet sich in Shanghai und das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter in San Diego, Silicon Valley, Kanada und der Schweiz.

Pressekontakt:

Original-Content von: EBD Group, übermittelt durch news aktuell