Biopharma-Investoren der Welt beginnen das Jahr im Januar auf dem Biotech Showcase(TM) 2017

New York und Carlsbad, Kalifornien und San Francisco (ots/PRNewswire) - San Francisco wird anlässlich des Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_linktoBTS17&utm_campaign=BTS17), der führenden Veranstaltung für Biotech-Investoren des Jahres, die vom 9.-11. Januar 2017 stattfindet, und von Demy-Colton und der EBD Group veranstaltet wird, Zentrum der Innovation und Investitionen im Bereich Biopharma sein. Es wird mit mehr als 3.000 Teilnehmern an der Veranstaltung gerechnet, die als wichtige strategische Zusammenkunft der innovativsten Unternehmen der Biotech-Branche gilt. Dort können Kontakte mit Entscheidungsträgern und Investoren aus der Welt der Biowissenschaften und dem gesamten Bereich der Medikamentenentwicklung geknüpft werden.

"Im Januar ist der Biotech Showcase der Ort der Wahl. Man trifft zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute und es ist ein idealer Jahresbeginn, um das geschäftliche Networking voranzubringen. Der Wert dieser Veranstaltung liegt in der Hochklassigkeit der mehr als 300 Ausstellerunternehmen aus dem Bereich kleiner und mittlerer Aktiengesellschaften und privater Firmen und der über 550 teilnehmenden Investoren", sagte Sara Jane Demy, Gründerin und CEO von Demy-Colton.

"Der Biotech Showcase geht jetzt in sein neuntes Jahr und wir rechnen für dieses Jahr mit 20 % Wachstum der Teilnehmerzahl. Wir haben die Veranstaltung auf zwei angrenzende Standorte ausgedehnt. Es gibt ein interessantes neues Format mit zwei gleichzeitigen Veranstaltungen: Medtech Showcase und Digital Medicine Showcase. Dies ist wirklich die Veranstaltung, auf der sich jeden Januar Innovatoren mit Investoren treffen", sagte Anna Chrisman, Group Managing Director der EBD Group.

Es wird geschätzt, dass die Investoren auf dem Biotech Showcase mehr als 40 Milliarden USD vertreten. Dazu gehören institutionelle Anleger, Private-Equity-Investoren und Risiko- und Angel-Investoren, die aktiv in innovative Unternehmen der Bereiche Biowissenschaften und Biotechnik investieren.

Im bewährten Format präsentieren sich internationale Biotech-Firmen aus dem Bereich kleiner und mittlerer Aktiengesellschaften und privater Firmen sowie privater Biowissenschafts-Firmen mit Angel-Investoren gegenüber Investoren und strategischen Partnern, führen Meetings untereinander durch und haben Gelegenheit zum zwanglosen Knüpfen von Kontakten. Diese Aktivität wird durch ein umfassendes Programm von Podiumsveranstaltungen und Workshops abgerundet, die sich den letzten Trends der Branche widmen. Es sind wichtige Führungskräfte, Investoren, Pharma-Führungskräfte und sonstige Berater der Biotech-Branche anwesend.

Wichtige Teilnehmer des diesjährigen Programms (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/agenda/1?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_linktoBTSprg&utm_campaign=BTS17) sind Jeffrey Brewer, Präsident und CEO von Bigfoot Biomedical; Alan Dunton, Senior VP für Forschung und Entwicklung bei Purdue Pharma L.P.; Lee Jones, Präsident und CEO von Rebiotix; Tomas Landh, VP des Bereichs Innovation Sourcing VP und Senior Principal Scientist bei Novo Nordisk; Robert Millman, CEO von Semma Therapeutics; Flemming Ornskov, CEO von Shire und Henri Termeer, zuvor CEO von Genzyme und Mitglied des Verwaltungsrates von Aura Biosciences.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Veranstaltung erhalten Sie unter BiotechShowcase.com (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_linktoBTS17&utm_campaign=BTS17).

Weitere Links und Informationen:

Folgen Sie Biotech Showcase auf Twitter: @EBDGroup (https://twitter.com/ebdgroup?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_linto_EBDTW&utm_campaign=BTS17) und @DemyColton (Hashtag: #BiotechShowcase)

Über Demy-Colton

Demy-Colton veranstaltet hochklassige Konferenzen für Investoren und geschäftliche Entwicklung für die Branchen Biopharmazie und Biowissenschaften. Das Unternehmen hat umfassende Kenntnisse des Bereichs und erfolgreich Programme entwickelt, welche Wert schöpfen und regelmäßig die Erwartungen der Teilnehmer übertreffen. Demy-Colton engagiert sich dafür, den Biowissenschaften zum Wachstum zu verhelfen. Zu seinem expandierenden Portfolio der Konferenzen gehören:

- Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressreleas e12-2-16_linktoBTS17&utm_campaign=BTS17) - ein einzigartiges Forum in San Francisco, auf dem Präsentationen für Investoren und Führungskräfte für geschäftliche Entwicklung gehalten werden können. - Biotech CEO Summit (http://www.biotechceosummit.com/)(TM) - ein privates Meeting für Biotech-Führungskräfte mit den gemeinsamen Zielen verantwortlichen Wachstums und der Innovation. - Biotech CEO Summit Europe (http://biotechceosummit-eu.com/)(TM) - eine private, einzigartige Veranstaltung, welche Führungskräften von Biotech-Firmen, die sich kurz vor oder nach dem Börsengang befinden, dabei hilft, sich im Bereich der Biotechnik zurechtzufinden, der sich stetig verändert. - Trans-Pacific Health Sciences Dialogue(TM) (http://transpacifichsd.com/) - für alle Führungskräfte, welche Zusammenarbeit und Partnerschaften in Asien ausbauen, vorantreiben, entwickeln oder in Betracht ziehen, die erste Adresse. - Life Sciences Summit(TM) (http://lifesciencessummit.org/) - eine Konferenz für Investoren und Unternehmensentwicklung im Frühstadium mit Schwerpunkt auf der Innovation. - MedTech Showcase (https://ebdgroup.knect365.com/medtech-showcase/) (TM) - ein zweitägiges Meeting, das gleichzeitig mit dem Biotech Showcase stattfindet und sich den neuesten Entwicklungen und Techniken in der Branche der Geräte und Diagnose widmet. Es wird in Zusammenarbeit mit der EBD Group veranstaltet. - Digital Medicine Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/digitalmedicine-showcase/) - diese zweitägige Schau, die gleichzeitig mit dem Biotech Showcase stattfindet, widmet sich dem wachsenden Sektor der digitalen Medizin und findet entscheidende Fragen und Beteiligte. Sie wird in Zusammenarbeit mit der EBD Group veranstaltet.

Über die EBD Group

Die EBD Group ist die führende Firma für den Aufbau von Partnerschaften in der globalen Biowissenschaftsbranche. Unternehmen aus Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik nutzen seit 1993 die Partnering-Konferenzen der EBD Group und ihre Technik und Dienstleistungen, um die für ihren Erfolg entscheidenden Geschäftsmöglichkeiten zu finden und strategische Partnerschaften aufzubauen.

Zu den Konferenzen der EBD Group, die mit Unterstützung durch namhafte Unternehmen und internationale Branchenverbände veranstaltet werden, gehören:

- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_ BEU&utm_campaign=BTS17) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.kn ect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_ term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_BES&utm_campaign=BTS17), die größten europäischen Partnering-Konferenzen der Biowissenschaften mit Unterstützung der Biotechnology Industry Organization (BIO) - BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressreleas e12-2-16_boiler_BPA&utm_campaign=BTS17), die Partnering-Veranstaltung in Nordamerika mit dem schnellsten Wachstum - Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/), ein einzigartiges Forum in San Francisco, zusammen mit Demy-Colton Life Science Advisors veranstaltet, auf dem Präsentationen für Investoren und Führungskräfte für geschäftliche Entwicklung gehalten werden können - BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon /BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, die gemeinsam mit BioCentury Publications und BIO veranstaltet wird - ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio- partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pr essrelease12-2-16_boiler_CBPF&utm_campaign=BTS17), die erste Partnering-Konferenz in China speziell für Biotech und Pharma, gemeinsam mit ChinaBio® Group veranstaltet - Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn er&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_BLT &utm_campaign=BTS17) hilft Führungskräften des Bereichs Biowissenschaften aus der ganzen Welt beim Knüpfen von Kontakten in den betriebsamen Biowissenschafts-Zentren Lateinamerikas - Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelea se12-2-16_boiler_CAGX&utm_campaign=BTS17), ein Partnering-Forum mit dem Schwerpunkt auf der Patientengruppe in Zell- und Gentherapie, gemeinsam mit der Alliance for Regenerative Medicine (ARM) veranstaltet

Der ausgereifte, webbasierte Partnering-Service der EBD Group unter der Bezeichnung partneringONE® (http://www.partneringone.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_pONE&utm_campaign=BTS17) wird auf zahlreichen Veranstaltungen von Drittanbietern in aller Welt zum Auffinden geeigneter Partner genutzt und partnering360® (http://www.partnering360.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_p360&utm_campaign=BTS17) ist die offene Internet-Community von Entscheidungsträgern in den Biowissenschaften, die ganzjährig der Stärkung von Partnerschaften dient.

Nutzen Sie auch Insight (http://insight.ebdgroup.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_1st-pressrelease12-2-16_boiler_Insight&utm_campaign=BTS17) der EBD Group, um neueste und strategisch wichtige Nachrichten der Branche der Biowissenschaften zu verfolgen.

Die EBD Group ist ein Unternehmen der Informa. Informa ist der weltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzen und Schulungen

Die EBD Group unterhält Büros in den USA und in Europa.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ebdgroup.com.

Pressekontakt:

Original-Content von: EBD Group, übermittelt durch news aktuell