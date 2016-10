Innovationsführer von Lateinamerikas Biopharma prägen vom 29. - 30. November das Programm des weltweiten Partnering-Events für Lifesciences, Biolatam® 2016

Carlsbad, Kalifornien, und San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire) - Die mit Spannung erwartete dritte Auflage der internationalen Partnering-Konferenz für Lifesciences, Biolatam (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-BLT16web&utm_campaign=BLT16)®, findet von 29. - 30. November 2016 in San Juan, Puerto Rico, statt. Der von der EBD Group und ASEBIO in Zusammenarbeit mit dem Puerto Rico Science, Technology & Research Trust organisierte Event bringt mehr als 300 Lifesciences-Dealmaker von Pharma-, Biotechnologie- und Serviceunternehmen aus den USA, Lateinamerika und Europa nach Puerto Rico.

Die Teilnehmer kommen von innovativen Biotechunternehmen aus ganz Lateinamerika und decken Spezialbereiche wie Gesundheit, Agrarlebensmittel, Industrials sowie aufstrebende Medizintechnik- und digitale Technologieunternehmen ab. Führungspersönlichkeiten aus der Industrie und der akademischen Welt, aber auch aus der Investorengemeinschaft, die Risikokapitalunternehmen, Private Equity und Business Angels vertritt, nehmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

"Es besteht zunehmendes Interesse an Partnerschaften mit lateinamerikanischen Biopharmaunternehmen. Der Erfolg von Biolatam ist die Antwort auf dieses Interesse. Die teilnehmenden internationalen und regionalen Führungskräfte sind sehr daran interessiert, hochwertigen Zugang zu diesem Schwellenmarkt zu erhalten", sagte Anna Chrisman, Group Managing Director der EBD Group.

"Das Engagement der Regierung von Puerto Rico bei Innovation und die politische und rechtliche Stabilität des Landes, seine reiche Biodiversität ebenso wie die wirtschaftliche Stärke seiner zahlreichen Sektoren, die von Biotechnologie abhängen, wie z. B. Lebensmittel, Kosmetika und Energie, machen Puerto Rico zum idealen Veranstaltungsort für Biolatam", sagte Ion Arocena, General Director von ASEBIO. "ASEBIO und die EBD Group arbeiten mit lateinamerikanischen Partnern an der Förderung von Geschäftsentwicklungschancen in der Region. Puerto Rico verfügt über eine hervorragende geostrategische Stellung und ist ein Tor zu den USA, dem größten Biotechmarkt der Welt."

Das Programm der Biolatam wurde für Geschäftsabschlüsse und Alliance Management sowie für Finanzierungsgelegenheiten konzipiert und bietet Entscheidungsträgern Informationen über Geschäftschancen im lateinamerikanischen Markt.

Zu den Rednern auf der Biolatam 2016 zählen:

- Ion Arocena , Managing Director von ASEBIO - Abel Baerga-Ortiz , Director, Center for Tropical Biodiversity and Bioprospecting des Puerto Rico Science, Technology & Research Trust - Rolando Castro, CEO von Cognitiva IBM Watson Strategic Partner - Gabriela Couto , President von CRBioMed - Costa Rican Biotech and Medical Device Association - Lucy Crespo , CEO des Puerto Rico Science, Technology & Research Trust - Carmen Cuevas Marchante , Director, Research and Development von PharmaMar - Kosmas Krestos , Executive Director des Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation - Iván Lugo-Montes , Executive Director, INDUNIV Research Consortium - Andrew Sandford , VP, Global Business Development, Biologics, Catalent Biologics

Über die EBD Group

Die EBD Group ist das führende Unternehmen für die Anbahnung von Partnerschaften in der globalen Lifesciencesbranche. Seit 1993 nutzen Unternehmen der Biotechnologie- und Pharmabranche sowie Hersteller medizinischer Geräte die Konferenzen, Technologien und Dienstleistungen der EBD Group, um geschäftliche Potenziale zu identifizieren und strategische Partnerschaften aufzubauen, die für ihren Erfolg entscheidend sind.

Unter anderem veranstaltet die EBD Group mit Unterstützung von namhaften Unternehmen und internationalen Unternehmensverbänden die folgenden Konferenzen:

- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler -beu&utm_campaign=BLT16) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.k nect365.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm _term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler-bes&utm_campaign=BLT16) , die größten Partnering-Konferenzen der Lifesciencesbranche in Europa, gefördert von der Biotechnology Industry Organization (BIO) - BioPharm America(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-relea se-linkto-boiler-bpa&utm_campaign=BLT16), die am schnellsten wachsende Partnering-Veranstaltung in Nordamerika - Biotech Showcase(TM) (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-relea se-linkto-boiler-bts&utm_campaign=BLT16), ein einmaliges Forum in San Francisco für Präsentationen vor Investoren und Führungskräften für Geschäftsentwicklung, in Zusammenarbeit mit Demy-Colton Life Science Advisors - BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon /BCConferences.aspx?ss=1), die Investorenkonferenz, organisiert in Zusammenarbeit mit BioCentury Publications und BIO - ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio- partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-pr ess-release-linkto-boiler-cbpf&utm_campaign=BLT16), die erste Spezialkonferenz für Partnering im Bereich Biotech/Pharma in China, in Zusammenarbeit mit ChinaBio® Group - Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn er&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler-bl t&utm_campaign=BLT16), ermöglicht Partnering unter Lifesciencesführungskräften in Lateinamerikas dynamischen Life-Science-Zentren - Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-rele ase-linkto-boiler-cagx&utm_campaign=BLT16), ein Partnering-Forum, das sich auf die Patientengemeinschaft der Sektoren Zell- und Gentherapie konzentriert und gemeinsam mit der Alliance for Regenerative Medicine (ARM) organisiert wird.

partneringONE® (http://www.partneringone.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler-pONE&utm_campaign=BLT16) ist der differenzierte webbasierte Service der EBD Group zur Anbahnung von Partnerschaften und wird auf zahlreichen Veranstaltungen von Drittanbietern in aller Welt zum Auffinden geeigneter Partner eingesetzt. partnering360® (http://www.partnering360.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler-p360&utm_campaign=BLT16) ist die offene Onlinegemeinschaft von Entscheidungsträgern der Lifesciencesbranche und dient während des ganzen Jahres der Stärkung von Partnerschaften.

Folgen Sie Insight (http://insight.ebdgroup.com/h/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BLT16-1st-press-release-linkto-boiler-Insight&utm_campaign=BLT16) der EBD Group, um zeitnahe Nachrichten über alles zu erhalten, was die Geschäftsstrategien der Lifesciencesbranche beeinflusst.

Die EBD Group ist ein Unternehmen von Informa. Informa ist der weltweit größte Organisator von Messen, Konferenzen und Bildungsveranstaltungen in öffentlicher Hand.

Die EBD Group verfügt über Niederlassungen in den USA und Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ebdgroup.com.

