Verbrauchermagazin Guter Rat zeichnet Audi A3, Toyota Prius und Opel Mokka X als "Autos der Vernunft" 2017 aus

Berlin (ots) - Das Verbrauchermagazin Guter Rat hat zum 17. Mal die "Autos der Vernunft" ausgezeichnet. Die diesjährigen Gewinner sind: Audi A3 in der Kategorie "Kompakt", Toyota Prius in der Kategorie "Limousine", und Opel Mokka X in der Kategorie "Kombi/SUV/Van". Gewählt werden die Siegerfahrzeuge jedes Jahr von den Lesern und Internetnutzern von Guter Rat und Super Illu. Insgesamt standen 25 Modelle zur Wahl. Hohe Sicherheitsstandards, ein großzügiges Raumangebot, Innovation und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sind unter anderem Kriterien, die die Wähler bei den drei Gewinner-Modellen überzeugt haben.

"Erstmals in der Geschichte von 'Auto der Vernunft' haben drei der vier Preise etwas mit alternativen Antrieben zu tun", sagte Stefan Kobus, Chefredakteur von Guter Rat und Super Illu, bei der Preisverleihung in Berlin. So ist der Sieger in der Kategorie "Kompakt", der Audi A3, auch mit Erdgasmotor oder als Plug-in-Hybrid lieferbar. Der Toyota Prius, das Urgestein aller Hybrid-Fahrzeuge, kommt noch in diesem Jahr ebenfalls als Plug-in-Hybrid und zirka 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite. Der Opel Mokka X überzeugte mit neuen Assistenzsystemen und dem innovativen Telematikdienst OnStar.

Zusätzlich hat eine Experten-Jury den Sonderpreis in der Kategorie "Innovation der Vernunft" vergeben. Dieser ging in diesem Jahr an die Deutsche Post für den StreetScooter. Das gemeinsam mit der Technischen Hochschule Aachen entwickelte Paket-Zustellfahrzeug entlastet mit seinem leisen und emissionsfreien Elektroantrieb speziell Städte und Wohngebiete.

Guter Rat ehrte die vier Gewinner am Freitag, den 27. Januar, in Berlin - erstmals in der Humboldt Box.

