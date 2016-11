Top-Angebot 2016/17 "Ski & Dine-around mit Schneegarantie" in Radstadt: Freie Wahl beim Wohnen, Skifahren und Genießen

Relaxen im Skigebiet Radstadt-Altenmarkt Bild-Infos Download

Radstadt/Ski amadé (ots) - Wintersportler genießen in Radstadt maximale Freiheiten: Neben den 760 Pistenkilometern von Ski amadé bietet ihnen das Package "Ski & Dine-around mit Schneegarantie" die Möglichkeit, täglich genau dort zu dinieren, wo es ihnen am besten gefällt und schmeckt. Geschlafen und gefrühstückt wird in einer der 40 teilnehmenden Unterkünfte wie Hotel, Gasthof, Pension oder Ferienwohnung, wobei man innerhalb der Wunschkategorie erneut freie Wahl zwischen den Betrieben hat. Für den kulinarischen Genuss am Nachmittag und am Abend stehen elf Cafés und Restaurants zur Auswahl.

Freiheit pur verspricht das Top-Angebot "Ski & Dine-around mit Schneegarantie" in Radstadt in der aktuellen Wintersaison. Während ausgewählter Zeiträume haben Urlaubsgäste völlig freie Wahl: Bei den Unterkünften wird preislich nicht nach Betrieb, sondern nur nach den vier Kategorien (Hotel, Gasthof, Pension, Ferienwohnung) unterschieden: Steht die Kategorie fest, kann innerhalb dieser die Wunschunterkunft frei gewählt werden. Und auch zum Essen geht?s dorthin, wo es am besten schmeckt. Das kann das eigene Hotel sein oder ein anderes Restaurant. Die Wahl kann täglich auf dieselbe Adresse fallen oder jeden Tag wechseln: Inkludiert sind Kaffee und Nachmittagskuchen sowie A-la-Carte-Abendessen inklusive Getränk. Besonders praktisch ist die Kombination für all jene, die beispielsweise eine Ferienwohnung als Unterkunft wählen: Abends bleibt die Küche kalt, auf geht?s um "Dine around". Eine Broschüre zu "Ski & Dine-around" informiert über alle teilnehmenden Unterkunftsbetriebe, Cafés und Restaurants. Das historische Städtchen Radstadt liegt auf 850 Metern Seehöhe inmitten von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 270 Liftanlagen und 760 Pistenkilometern. Wer es lieber klein und familiär möchte, genießt die Übersichtlichkeit der 17 Pistenkilometer direkt im Ort.

Pauschale "Ski & Dine-around mit Schneegarantie"

* Übernachtung mit Frühstück in einer von 40 Top-Unterkünften mit familiärer Atmosphäre (alle Betriebe innerhalb einer Kategorien sind preislich ident) * Täglich Nachmittagskaffee und Kuchen sowie A-la-Carte-Abendessen inklusive Getränk in elf gemütlichen Cafés und erstklassigen Restaurants * Skipass für "Ski amadé" inkl. Ski-Shuttle * Zahlreiche weitere Vergünstigungen (Skiverleih, etc.) sowie Zusatzleistungen der Salzburger Sportwelt Gästekarte ab 509 Euro pro Person und Woche Gültig: Saisonbeginn bis 24. Dezember 2016, 07.01. bis 04.02.2017, 11.02. bis 18.02.2017 (nur für eine ganze Woche buchbar), 04.03 bis bis Saisonende 2017

"Ski & Dine-around Osterfamilienurlaub"

* Gleiche Leistungen wie bei Pauschale "Ski & Dine-around mit Schneegarantie" ab 1.175 Euro pro Familie (z.B. 2 Erwachsene und 1 Kind bis 15 Jahre) Gültig: 18.03. bis Saisonende 2017

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Tourismusverband Radstadt A-5550 Radstadt, Stadtplatz 17 Tel. +43/(0)6452/7472-0 www.radstadt.com E-Mail: info@radstadt.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16536/aom

*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT ***

TPT0010 2016-11-30/16:28

Original-Content von: Tourismusverband Radstadt, übermittelt durch news aktuell