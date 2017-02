Im freien Markt gibt es keine exzessiven Gewinne

München (ots) - "Gewinne entstehen nur, wenn Ungleichgewichte oder Unterschiede zwischen der tatsächlichen Produktion und jener Produktion bestehen, die stattfinden sollte, um die vorhandenen materiellen und geistigen Ressourcen zur bestmöglichen Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen zu nutzen. [...] Je größer die Ungleichgewichte sind, desto höhere Gewinne winken für ihre Beseitigung", stellt Ludwig von Mises in seinem im Jahr 1951 erschienen Aufsatz "Profit and loss" fest. Mises räumt darin mit den herkömmlichen Vorstellungen, wie Gewinne und Verluste entstehen, gründlich auf. Ein Auszug des Aufsatzes wurde nun neu ins Deutsche übersetzt und auf www.misesde.org veröffentlicht.

Die landläufige Vorstellung ist, dass Gewinne aus dem Einsatz von Kapital entstehen. Kapital aber ist an sich leblos. Sein Einsatz ist von Ideen abhängig. Nur wenn es sich dabei um sinnvolle und zukunftsträchtige Ideen handelt, wird das eingesetzte Kapital Gewinne abwerfen - andernfalls drohen Stagnation oder gar Verluste. Die Vorstellung, dass Gewinne "zu hoch" und damit moralisch verwerflich sein könnten, erübrigt sich somit. Denn wenn Gewinne die Belohnung für die Beseitigung von Ungleichgewichten darstellen, sind hohe Gewinne ein Signal dafür, dass der jeweilige Unternehmer dabei besonders erfolgreich zu Werke geht. Da dadurch mehr und mehr Kapital in die Hände von erfolgreichen Unternehmern wandert, ist dies auch gesamtgesellschaftlich nur von Vorteil: Denn so geht das Kapital in die Hände jener Unternehmer, welche die Bedürfnisse der Gesellschaft besonderes effektiv und erfolgreich befriedigen können.

"Mises Analyse ist ein wichtiger Beitrag zum grundlegenden Verständnis darüber wie Wirtschaft funktioniert", merkt Prof. Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts Deutschland an. "Gerade an diesem Verständnis mangelt es oftmals. Allzu häufig finden die falschen ökonomischen Ideen Verbreitung. In der Folge werden beispielsweise Staatseingriffe propagiert, die mittel- und langfristig mehr schaden als nutzen, eben weil sie auf den falschen Ideen fußen. Der Wohlstand der Gesellschaft wird so reduziert. Wir brauchen mehr Mises - in der Politik, in den Medien und in der Gesellschaft insgesamt."

Ludwig von Mises Seminar: In diesem Sinne veranstaltet das Ludwig von Mises Institut Deutschland das alljährliche Ludwig von Mises Seminar. Am 17. und 18. März 2017 werden in Kronberg im Taunus hochkarätige Redner die Perspektiven der Österreichischen Schule der Nationalökonomie auf Themen wie Eigentum, Wettbewerb und Zinsen darstellen. Eine Anmeldung ist ab sofort auf der Homepage des Instituts www.misesde.org möglich.

Im freien Markt gibt es keine exzessiven Gewinne http://www.misesde.org/?p=14891

