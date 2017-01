So etwas wie "stabiles" Geld kann es nicht geben

München (ots) - In seinem jüngsten Beitrag auf www.misesde.org widerspricht Frank Hollenbeck der gängigen Auffassung, dass Geld stabil sein sollte. Tatsächlich ist die Forderung, Geld solle in seiner Kaufkraft möglichst konstant bleiben, höchst problematisch. Denn in der Folge greifen Zentralbanken laufend in das Wirtschaftsgeschehen ein, um Preisindizes stabil bzw. relativ stabil zu halten: "Genau diese Vorgehensweise war allerdings hauptverantwortlich für die Große Depression von 1929 und die große Rezession seit 2008", so Hollenbeck.

Geld unterliegt im Kapitalismus ebenso dem Spiel von Angebot und Nachfrage wie alle anderen Güter auch. Dabei sind es auf Nachfrageseite zwei Faktoren, die das Geld beeinflussen. Zum einen die subjektive Wertschätzung von Gütern. Diese wird durch den Preis reflektiert. Da sich die Wertschätzung ständig ändert, ändern sich auch die Preise und damit einhergehend die Kaufkraft des Geldes. Zum anderen beeinflusst die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung die Kaufkraft. Zunehmende Produktivität führt zu niedrigeren Preisen und damit steigender Kaufkraft. Die durch die Nachfrageseite hervorgerufenen Veränderungen sind wünschenswert. Anders hingegen Veränderungen, die durch die Angebotsseite hervorgerufen werden: "Die Wirtschaft zieht keine Vorteile von einer Veränderung des Geldangebotes. Es gibt keine optimale Geldmenge - jede Geldmenge ist ausreichend", stellt Hollenbeck fest.

Im Goldstandard des 19. Jahrhunderts sieht Hollenbeck die bisher höchste Form der Annäherung an solides Geld. Die neuen Kryptowährungen verfügen jedoch gegenüber Gold über große Vorteile. Das Angebot ist noch stabiler (das Goldangebot wächst durch die jährliche Förderung), es bedarf keiner Lagerung durch eine dritte Partei und auch staatlicher Einfluss ist komplett ausgeschlossen. Hollenbeck konstatiert: "Eine Geldreform hin zu einem soliden Geld würde sowohl das Wachstum massiv fördern als auch die Rolle von staatlichen Institutionen und Banken in der Wirtschaft einschränken und beenden."

"Die Unterscheidung, die Hollenbeck vornimmt, ist wichtig und richtig", stellt Andreas Marquart fest. "Der Versuch, Preise stabil zu halten, führt zu Wirtschaftseingriffen und damit gehen notwendigerweise immer Marktverzerrungen einher. Ob allerdings Kryptowährungen tatsächlich die beste Wahl sind und nicht Gold und Silber oder gar ein Medium, welches wir heute noch gar nicht kennen, sollten nicht wir entscheiden. Diese Entscheidung sollte der Markt mittels Wettbewerb treffen."

So etwas wie "stabiles" Geld kann es nicht geben http://www.misesde.org/?p=14593

