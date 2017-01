DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG: AMAZON gibt Start für PANTALEON-Produktion 'You Are Wanted' bekannt

DGAP-News: PANTALEON Entertainment AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTALEON Entertainment AG: AMAZON gibt Start für PANTALEON-Produktion 'You Are Wanted' bekannt 16.01.2017 / 11:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PANTALEON Entertainment AG: AMAZON gibt Start für PANTALEON-Produktion "You Are Wanted" bekannt - PANTALEON Thriller-Serie startet am 17. März 2017 exklusiv bei Amazon Prime Video - Erste eigenproduzierte deutsche Serie für einen globalen Video-Streaming-Service - Auftakt der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen PANTALEON, Amazon und Warner Bros. Berlin, 16. Januar 2017- Amazon hat den Starttermin der PANTALEON-Produktion You Are Wantedbekannt gegeben. Der Sechs-Teiler ist die erste eigenproduzierte deutsche Serie eines globalen Video-Streaming-Services. Alle Episoden vonYou Are Wantedfeiern am 17. März 2017 exklusiv Premiere bei Amazon Prime Video. Hauptdarsteller, Regisseur und ProduzentMatthias Schweighöferspielt Lukas Franke, einen jungen Hotelmanager und Familienvater, der aus seinem Alltag gerissen wird, als ein Unbekannter seine persönlichen Daten hackt und sein Leben manipuliert. Zum Cast der Thriller-Serie gehören außerdem die bekannten deutschen SchauspielerAlexandra Maria Lara,Karoline HerfurthundTom Beck. "Wie bei unseren großen Erfolgsfilmen im Kino haben wir auch beiYou Are Wantedalles gegeben, um packende Unterhaltung und Spannung für ein sehr breites Publikum hochwertig zu produzieren. Mit Amazon und Warner teilen wir die gemeinsame Vision großes Kino für Video-on-Demand anzubieten", so Dan Maag, Produzent und Vorstand der PANTALEON Entertainment AG. Matthias Schweighöfer: "Ich habe mich sehr gefreut,You AreWantedzu produzieren - eine packende deutsche Thriller-Serie auf internationalem Produktionsniveau. Amazon hat uns damit eine einmalige Gelegenheit geboten, das erste deutsche Amazon Original mit einer Top-Besetzung deutscher Kinostars auf den Markt zu bringen. Ich hoffe, dass die Serie meinen Fans gefällt. Es ist genau die Serie, die ich immer drehen wollte." "You Are Wantedschreibt ein kleines Stück Mediengeschichte", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Amazon Video Germany. "Es ist die erste deutsche Serie eines globalen Video-Streaming-Dienstes und die Qualität ist hervorragend.You Are Wantedist spannend, aktuell und hochkarätig besetzt. Wir können es kaum erwarten, unseren Kunden das erste deutschsprachige Amazon Original zu präsentieren." "Zusammen mit PANTALEON haben wir mitYou Are Wanteddie erste deutsche Premium Serie für einen Video-Streaming-Service produziert und dafür mit Amazon den idealen Streaming-Partner gefunden" so Produzent Willi Geike, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Entertainment GmbH. "Für Warner Bros. ist dies ein weiterer Schritt im Rahmen der Strategie, zusammen mit den innovativsten und kreativsten deutschen Talenten hochwertige Spielfilme und TV-Serien zu produzieren." You Are Wantedwird produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Produzenten der Serie sindDan Maag, Matthias Schweighöfer,Marco BeckmannundWilli Geike. Neben Matthias Schweighöfer führteBernhard JasperRegie, die AutorenHanno Hackfort,Bob KonradundRichard Kropfzeichnen für das Drehbuch verantwortlich. Über die PANTALEON Entertainment AG: Die PANTALEON Entertainment AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Die Gruppe entwickelte als führender Produzent von Spielfilmen mit Vertriebspartnern von Weltformat wie Warner Bros. und Amazon Prime vom Start weg eine hohe Wachstumsdynamik. Der wirtschaftliche Erfolg auf Produzentenseite ermöglichte die Entwicklung von pantaflix.com, einer innovativen und disruptiven Video-on-Demand-Plattform. Die 100%-ige Tochter von PANTALEON startete 2016 ihren weltweiten Rollout. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.pantaleonentertainment.comundwww.pantaflix.com. Kontakt: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstraße 4 D-61476 Kronberg im Taunus Tel.:+49 6173 3945095 Fax: +49 6173 3945097 E-Mail: ir@pantaleongroup.com Investor Relations Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Tel.:+49 89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com -------------------------------------------------------------------------------- 16.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstr. 4 61476 Kronberg Deutschland Telefon: 06173 - 394 50 95 Fax: 06173 - 394 50 97 E-Mail: info@pantaleonfilms.com Internet: www.pantaleonentertainment.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 536653 16.01.2017