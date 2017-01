DGAP-Adhoc: PANTALEON Entertainment AG erweitert Vorstand - Stefan Langefeld übernimmt die neu geschaffene Position des COO ab dem 1. Mai 2017

DGAP-Ad-hoc: PANTALEON Entertainment AG / Schlagwort(e): Personalie PANTALEON Entertainment AG erweitert Vorstand - Stefan Langefeld übernimmt die neu geschaffene Position des COO ab dem 1. Mai 2017 09.01.2017 / 16:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR PANTALEON Entertainment AG erweitert Vorstand - Stefan Langefeld übernimmt die neu geschaffene Position des COO ab dem 1. Mai 2017 Berlin, 9. Januar 2017 - Der Aufsichtsrat der PANTALEON Entertainment AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Stefan Langefeld mit Wirkung zum 01. Mai 2017 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Stefan Langefeld, der seit 2007 in Führungspositionen bei Apple tätig ist und unter anderem seit dem Jahr 2013 als iTunes Head of TV and Movies Central and Eastern Europe das TV- und Filmgeschäft von iTunes in Zentral- und Osteuropa verantwortete, wird bei der PANTALEON Entertainment AG die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) übernehmen und als Schwerpunkt seiner Tätigkeit den weltweiten Rollout der Video-on-Demand (VoD)-Plattform pantaflix.com weiter forcieren, während sich PANTALEON-CEO Dan Maag zukünftig verstärkt den Bereichen Strategie, internationale Partnerschaften und Produktion widmen wird. -------------------------------------------------------------------------------- 09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: PANTALEON Entertainment AG Katharinenstr. 4 61476 Kronberg Deutschland Telefon: 06173 - 394 50 95 Fax: 06173 - 394 50 97 E-Mail: info@pantaleonfilms.com Internet: www.pantaleonentertainment.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534885 09.01.2017 CET/CEST