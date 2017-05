Nexen Tire gibt Teilnahme an der Autopromotec 2017 in Italien bekannt

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Nexen Tire wird auch 2017 wieder seine Produkte auf der Autopromotec ausstellen, der weltweit führenden Fachmesse für Automobilteile und Nachrüstprodukte

- Nexen Tire strebt an, das Unternehmensprestige auf Basis fortschrittlicher Technologie weiter auszubauen

Nexen Tire, ein führender globaler Reifenhersteller, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen seine Produkte auf der vom 24. bis 28. Mai in Bologna (Italien) stattfindenden Autopromotec 2017 ausstellen wird.

Die Autopromotec ist eine der drei führenden Fachmessen in Europa für Automobilteile und Nachrüstprodukte. Sie findet alle zwei Jahre statt und stellt die Innovationen, Entwicklungen und Trends in der Reifen-, Fahrzeug- und Ersatzteilindustrie vor. Im Jahre 2015 nahmen 1.587 Aussteller und 103.989 Besucher aus 50 verschiedenen Ländern an der Ausstellung teil.

Nexen Tire repräsentiert mit seinen Exponaten das energische und dynamische Markenimage des Unternehmens und wird insgesamt 10 Reifenprodukte vorstellen. Zu den Highlights zählen die Einführung des neuesten Winterreifens Winguard Sport2 und des neuen Ganzjahresreifens N´Blue 4 Season. Die neuen Winterreifen werden in der nächsten Wintersaison 2017/2018 in zunächst 25 verschiedenen Größen erhältlich sein.

Weitere Informationen zu den aktuellen Winterprofilen werden bei der Produkteinführung bekannt gegeben, die für Donnerstag, den 25. Mai zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr angesetzt ist. Die Besucher haben dort auch die Möglichkeit, weitere Informationen über die neuen Produkte zu erhalten.

"Nexen Tire freut sich, an der Autopromotec teilzunehmen, einer der weltweit führenden Reifenmessen. Wir werden Nexen Tires herausragende Produkte und unsere leistungsorientierte Technologie weltweit weiter ausbauen", erklärt Herr Brian Han, Branch Manager Nexen Tire Italien. "Wir hoffen zudem, sowohl das Prestige unserer Marke als auch die Markenbekanntheit durch die Ausstellung und diverse Marketingveranstaltungen auf der Autopromotec 2017 zu steigern".

Nexen Tire liefert seine OE-Reifen an viele der globalen Automobilhersteller weltweit, einschließlich Chevrolet, Chrysler, FIAT, Hyundai, IVECO, Kia, Mitsubishi Motors, Porsche, Qoros, RAM, Renault, Renault Samsung Motors, SEAT, SKODA, Ssangyong Motors, Suzuki und Volkswagen.

Informationen zu Nexen Tire

Das 1942 gegründete Nexen Tire ist ein globales Produktionsunternehmen für Reifen mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet weltweit mit 491 Händlern mit Standorten in 141 Ländern zusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Der Betrieb einer weiteren Produktionsstätte in Zatec (Tschechische Republik) wird 2018 aufgenommen. Nexen Tire produziert Reifen für Personenwagen, SUV und Kleinlaster mit modernster Technologie und Exzellenz in punkto Design. Das Unternehmen konzentriert sich ebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, die auf Spitzentechnologie basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweit tätige Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster Reifenhersteller überhaupt mit vier der weltweit wichtigsten Design Awards der Branche einen Grand Slam für sich verbuchen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.nexentire.com.

