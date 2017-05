Airbiquity präsentiert das neue OTAmatic(TM)-Produkt auf der TU-Automotive Detroit 2017

Seattle (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen führt vernetzte Over-the-Air- (OTA-)Softwareaktualisierungs- und Datenmanagement-Lösung vor und bietet Expertenkommentar an.

Airbiquity®, ein globaler Marktführer für vernetzte Fahrzeugdienste, wird für die weltweit größte Autotechnik-Konferenz, die TU-Automotive Detroit 2017, die vom 7. bis 8. Juni in Novi, Michigan, stattfindet, als Sponsor auftreten und an dieser teilnehmen. Bei der Veranstaltung wird Airbiquity Vorführungen seines innovativen neuen Produkts OTAmatic(TM) bieten - eine branchenführende Over-the-Air- (OTA-)Lösung, die sowohl Software-Aktualisierungen als auch Datenmanagement für vernetzte Fahrzeuge koordiniert und automatisiert.

Dank Airbiquitys OTAmatic-Lösung fällt die Komplexität von Automobil-OTA durch eine maßstabsgerechte zuverlässige und sichere Koordinierung und Automatisierung von steuergeräteübergreifenden Softwareaktualisierungen und entsprechendem Datenmanagement weg. Das produktionsreife Produkt, das spezifisch für die Automobilbranche entworfen und technisiert wurde, kann auf Komponentenbasis oder als End-to-End-Lösung gekauft und in der Airbiquity-Cloud, führenden öffentlichen Clouds oder direkt in den Rechenzentren der Kunden bereitgestellt werden.

Die TU-Automotive Detroit, die über 3.000 Automobil-Experten zusammenbringt, um die Zukunft automobiler Innovation in der digitalen Welt zu besprechen, ist zur weltweit größten Autotechnik-Konferenz geworden. Während der zweitägigen Veranstaltung wird Airbiquity ferner an einer Podiumsdiskussion zur Evolution der Automobilbranche und dazu teilnehmen, wie OEMs weiterhin neue softwarebasierte Technologien und Dienstleistungen übernehmen müssen, sodass ihre Produkte für Verbraucher relevant bleiben und sich von der Konkurrenz stark absetzen.

Thema: " Umschwung in der Automobilbranche: Von Stahl und Reifen zu Silikon und Software " (" Pivoting the Auto Industry: From Steel and Wheels to Silicon and Software ") Wann : 8. Juni, 14.10 Uhr - 14.40 Uhr EDT Diskussionsleiter : Jeffrey Hannah, Director, SBD North America Teilnehmer :

- Scott Frank, Vice President of Marketing, Airbiquity - Ken Stewart, Chief Business & Technology Officer, Karma Automotive - Krish Inbarajan, Global Head of Connected Vehicles, Cisco-Jasper - Kurt Hoppe, Global Head of Innovation - Connected Car, General Motors

Airbiquity wird die jährliche am 6. Juni stattfindende Preisverleihung der TU-Automotive Detroit sponsern, die der Anerkennung von Marktführern im Bereich Automobiltelematik dient, die durch Zusammenarbeit der Industrie sowie durch innovative Produkte und Dienstleistungen die Branche vorantreiben.

Um mehr über Airbiquity OTAmatic zu erfahren oder eine persönliche Demonstration auf der TU-Automotive Detroit 2017 zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an sales@airbiquity.com.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity®ist ein globaler Marktführer für vernetzte Autodienste und gilt als Pionier für die Entwicklung und technische Planung von Automobiltelematiktechnologie. Als Innovationsführer im Automobilbereich betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste Cloud-basierte Service-Delivery-Plattform für vernetzte Fahrzeuge - Choreo(TM) - und unterstützt alle führenden Anwendungsfälle, einschließlich Over-the-Air- (OTA-)Software und Datenmanagement. In Zusammenarbeit mit Airbiquity stellen Automobilhersteller und Autozulieferer hoch skalierbare, zuverlässige und überschaubare vernetzte Fahrzeugdienste bereit, die den Sicherheits-, Unterhaltungs- und Komfortansprüchen ihrer Kunden in über 60 Ländern auf der ganzen Welt gerecht werden. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich @airbiquity am Gespräch. Airbiquity ist eine Handelsmarke von Airbiquity Inc.

Pressekontakt:

Original-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell