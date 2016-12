Airbiquity zeigt Software- und Datenmanagement "Over-the-Air" für vernetzte Fahrzeuge auf der weltweit größten Messe für Verbraucherelektronik

Seattle (ots/PRNewswire) - Führungskräfte von Airbiquity demonstrieren Angebot im Feld Software- und Datenmanagement auf der CES 2017 und nehmen an GENIVI Demonstration Showcase and Reception teil

Airbiquity (https://www.airbiquity.com/)®, weltweit führend bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, wird sein innovatives Angebot im Bereich Over-the-Air-Software- und Datenverwaltung (OTA) am 5.-8. Januar 2017 auf der jährlichen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (Nevada) zeigen. Die CES ist die weltweit größte Zusammenkunft von Herstellern, Entwicklern und Anbietern von Technik für Verbraucher. In den letzten Jahren war sie bei der Präsentation von Fortschritten in der Automobiltechnik stets auf dem neuesten Stand. Auf der viertägigen Veranstaltung werden Führungskräfte von Airbiquity Verbraucher, Analysten und Presse im Aria Hotel willkommen heißen. Dort wird es Präsentationen und Demonstrationen des Produktes für Software- und Datenmanagement (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management/?utm_campaign=CES+2016&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=2&_hsenc=p2ANqtz--Ia-WrUwlMboO5ffb82Z_xdARsGNTeWDCuqV9TVpbtJVviijRokuhpWfJmIURSaZJMpk8hbROAX5SdNPWQ0N_G4y4Xtw&_hsmi=2) geben, das Software-Updates und Datensammlung für einzelne und mehrere ECU verwaltet und so entscheidende Systeme und Komponenten in der gesamten Fahrzeugplattform antreibt.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150224/177305LOGO

Immer mehr vernetzte Fahrzeuge verfügen über die Fähigkeit, OTA-Software-Updates zu beziehen und Betriebsdaten und Daten über das Verhalten des Fahrers exportieren. Autohersteller benötigen einen Weg, die wachsende Komplexität von OTA für Millionen Fahrzeuge mit einer großen Menge elektronischer Komponenten, Systeme und Softwaredateien von einer Vielzahl von Anbietern effizient zu verwalten. Das Software- und Datenmanagement (https://www.airbiquity.com/product-offerings/software-and-data-management/) von Airbiquity widmet sich diesem Bedarf mit einem robusten, automatisierten Dienst, der auf den speziellen Bedarf im Automobilbereich ausgerichtet ist. Mit einem Back-End-Servicemanagementportal können Autohersteller OTA-Software-Updates und -Datensammlung skaliert mit höchst anspruchsvoller Anzielung von Fahrzeugen und Geräten, spezifischen Steuerungen für Richtlinien und Datenschutz und anpassbaren Benachrichtigungen an die Verbraucher effizient verwalten. Dies sind nur einige der möglichen Funktionen.

- Weitere Informationen über das Angebot von Airbiquity im Bereich Software- und Datenmanagement und einen Termin für eine Demonstration auf der CES 2017 erhalten Sie bei sales@airbiquity.com.

Airbiquity ist zudem Sponsor und Teilnehmer der GENIVI Demonstration Showcase and Networking Reception, die am Abend des 5. Januar von 18 bis 21 Uhr Ortszeit im Bellagio Hotel stattfindet.

- Die kostenlose Registrierung zur GENIVI Demonstration Showcase and Networking Reception finden Sie hier (https://www.eventbrite.com/e/ genivi-ces2017-demonstration-showcase-reception-bellagio-hotel-regi stration-27680954480?utm_campaign=CES+2016&_hsenc=p2ANqtz-8fJIc6lB5 R2qYt6v0Tpl8j3LwErnNSZySiwXN6L4ksY0CdL-mas-PT4Zu7jr6MbkVrqeHw5cWbHz SoB_2eJWZP5Z-xvQ&). Nutzen Sie bitte das Passwort "iwillattend".

Über Airbiquity

Airbiquity® ist weltweit führend bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge und ein Pionier bei der Entwicklung und Umsetzung der Telematiktechnologie im Automobilbereich. Airbiquity operiert stets an der Spitze der Innovation im Automobilbereich, betreibt mit Choreo (https://www.airbiquity.com/choreo-platform/)(TM) die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform der Dienste für vernetzte Fahrzeuge und unterstützt alle führenden Nutzungen mit Software- und Datenmanagement "Over-the-Air" (OTA). In Zusammenarbeit mit Airbiquity können Autohersteller und Zulieferer höchst skalierbare, zuverlässige und verwaltbare Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge einsetzen und so den Bedarf von Kunden in mehr als 60 Ländern weltweit nach Sicherheit, Unterhaltung und Komfort decken. Weitere Informationen über Airbiquity erhalten Sie unter www.airbiquity.com oder unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Warenzeichen der Airbiquity Inc.

Pressekontakt:

Original-Content von: Airbiquity, übermittelt durch news aktuell