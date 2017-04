Bundeswehr gewinnt mit "Die Rekruten" Deutschen Digital Award Bundeswehr-Webserie: "Die Rekruten" mit Gold prämiert

Köln/Berlin (ots) - Gold und Bronze für die Bundeswehr: Der YouTube-Erfolg "Die Rekruten" wurde gestern mit dem Deutschen Digital Award ausgezeichnet. Der Preis wurde im Rahmen einer Gala vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. in Berlin verliehen. Der Deutsche Digital Award zeichnet kreative Spitzenleistungen der Digitalbranche in ihrer gesamten Bandbreite aus.

Die Bundeswehr gehört zu den fünf Goldgewinnern des Abends. Das Siegerformat "Die Rekruten" überzeugte die Fachjury vor allem mit der wirklichkeitsgetreuen Umsetzung: "Das Webkonzept wurde über einen langen Zeitraum durchgeführt und ist exzellent auf die Zielgruppe zugeschnitten. Es ist ein wahnsinnig mutiges Format, was sehr real umgesetzt wurde."

"Der Preis zeigt uns, dass wir einen Nerv getroffen haben und es uns gelungen ist, die Bundeswehr auf vielen Schulhöfen in ganz Deutschland zum Pausengespräch zu machen", so Dirk Feldhaus, Beauftragter für die Kommunikation der Arbeitgebermarke Bundeswehr im Bundesministerium der Verteidigung. "Wir freuen uns sehr über den Erfolg. Ab dem 16. Mai gibt es sogar ein kurzes Wiedersehen mit unseren Rekruten auf YouTube, denn wir wollen zeigen, was aus den Rekruten drei Monate nach ihrer Grundausbildung geworden ist."

In 29 Kategorien wurden insgesamt 49 Projekte mit dem Deutschen Digital Award ausgezeichnet (5x Gold, 14x Silber, 30x Bronze). Im März hatte die mit 27 namhaften Digitalexperten besetzte Fachjury die Beiträge beurteilt und aus insgesamt 529 Einreichungen 72 für die Shortlist nominiert.

