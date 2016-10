Monster Worldwide veröffentlicht vorläufiges Umsatzergebnis für drittes Quartal 2016

Weston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster" oder "das Unternehmen"), hat heute eine Erklärung zum erwarteten Umsatzergebnis für das dritte Quartal mit Abschluss zum 30. September 2016 abgegeben.

Das Unternehmen erwartet einen Umsatz aus fortgeführten Geschäften zwischen 143 Millionen USD und 145 Millionen USD. Dieses Ergebnis liegt ca. 14 % unter dem Umsatz für das dritte Quartal 2015 (167,1 USD).

"Das dritte Quartal 2016 war wiederum ein schwieriges Geschäftsumfeld", sagte Tim Yates, CEO von Monster Worldwide. "Einerseits machen wir in Nordamerika Fortschritte mit unseren neuen Produktinitiativen und im Pay-Per-Click-Geschäft. Andererseits hat der andauernde Druck auf unsere traditionellen Kernproduktangebote in Kombination mit den schwachen Buchungen in vorherigen Quartalen im dritten Quartal 2016 zu einem Rückgang des Umsatzergebnisses für Nordamerika von 16 % im Jahresvergleich geführt."

Das Unternehmen hat die Veröffentlichung seiner vollständigen Zahlen für das dritte Quartal 2016 für den 21. Oktober 2016 angesetzt.

Wie bereits zuvor am 9. August 2016 bekanntgegeben, hat Monster eine endgültige Vereinbarung mit Randstad unterzeichnet, die die Übernahme von Monster durch Randstad zum Preis von 3,40 USD pro Aktie in bar vorsieht. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2016 abgeschlossen sein.

Informationen zu Monster

Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), bringt die Menschen, egal, wo sie sich aufhalten, mit passenden Jobangeboten zusammen. Monster ist ein globaler Marktführer und hilft den Leuten seit mehr als 20 Jahren dabei, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Stellensuchende finden die für sie perfekten Jobs, Arbeitgeber finden ihre Idealbesetzungen. Das Unternehmen ist mit seinen umfangreichen, differenzierten Diensten in den Bereichen Arbeitsvermittlung, Karrieremanagement, Rekrutierung und Talentmanagement heute in mehr als 40 Ländern vertreten. Monster agiert weiterhin als Pionier in der Rekrutierung und transformiert die Branche mit fortschrittlicher Technologie durch intelligente digitale, soziale und mobile Lösungen, darunter unsere Aushänge-Website monster.com® und ein riesiges Angebot and Produkten und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter monster.com/about.

