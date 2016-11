Ismaning (ots) - Wie müssen die Bundesligisten in Zukunft organisiert sein? Lebhaft diskutierten darüber die 15 Bundesliga-Experten, die auf Einladung des Instituts für Fußballmanagement und von Hannover 96 an der 1. Bundesliga Manager Lounge am Dienstag teilnahmen, im Business-Lounge-Bereich der HDI-Arena in Hannover. Gastgeber und 96-Präsident Martin Kind untermauerte die Wertigkeit des Produktes 'Bundesliga': "Die Bundesliga hat ein wahnsinnig hohes Potenzial in allen Bereichen, das noch längst nicht komplett ausgeschöpft ist. Eine noch qualifizierte Ausbildung der Mitarbeiter eines jeden Vereins im Sport- und Managementbereich wird in Zukunft vonnöten sein. Zudem ist es essentiell für alle Bundesligavereine, Klarheit in den eigenen Organisationsstrukturen und Entwicklungsprozessen zu haben."

Ex-Nationalspieler und ZDF-Fußballexperte Simon Rolfes verfolgte die Diskussionen mit Spannung und brachte Zukunftsempfehlungen mit ein. Rolfes: "Die Vereine müssen ihr eigenes Leitbild schaffen. Dieses müssen sie pflegen und so authentisch rüberbringen, dass schon die Spieler im Nachwuchsbereich sich mit dem jeweiligen Verein verbunden fühlen - und eine lange Karriere im Verein anstreben."

Für das Management der Vereine zeichnen sich klare Handlungsfelder ab. Prof. Dr. Florian Kainz, Direktor des Instituts für Fußball: "In Zeiten der Digitalisierung, des enorm hohen Wettbewerbsdrucks sowie der Internationalisierungsaktivitäten ist es für die Bundesligisten wichtiger denn je, nachhaltig zu wirtschaften und eine ganzheitliche abteilungsübergreifende Zukunfts- und Positionierungsstrategie auszuarbeiten. Hierbei bieten insbesondere die globalen digitalen Märkte für die Bundesligisten neuartige Kapitalisierungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. Diese gilt es nun zu erschließen. Zum einen durch innovative und mutige Digitalisierungskonzepte, zum anderen durch den Aufbau einer digitalen Medienabteilung als fester Bestandteil einer jeden Organisationsstruktur im professionellen Fußball. Eine fundierte anforderungsorientierte Ausbildung der Führungskräfte von morgen wird dabei einen entscheidenden Erfolgsfaktor darstellen."

