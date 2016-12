Chengdus MICE-Branche hebt ab

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die von der Beijing Municipal Commission of Tourism Development (BMCTD) gemeinsam mit der China Convention/Exhibition/Event Society (CCEES) veranstaltete 9. China Meetings Industry Convention (CMIC2016) fand unlängst in Beijing statt. Die Konferenz zollte Städten, Organisationen und Einzelpersonen für ihre herausragenden Leistungen in der Meetings-, Reiseanreiz-, Kongress- und Ausstellungsbranche (MICE) Anerkennung. Mehrere chinesische Städte, darunter Chengdu, Qingdao, Kunming, Haikou und Xiamen wurden mit dem Titel "Most Innovative International MICE City of 2016" [Innovativste internationale MICE-Stadt des Jahres 2016] ausgezeichnet.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161204/445339

Neu gebaute Veranstaltungsorte, wie das Western China International Expo Center und das Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center, werden ihre Tore 2017 öffnen, womit sich die Stadt in der beneidenswerten Lage befindet, zwischen zwei wichtigen Standorten für große MICE-Veranstaltungen wählen zu können. Die MICE-Branche der Stadt steht kurz vor dem Abheben.

Das Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center ist für jährlich mehr als 100 Veranstaltungen konzipiert und unterstützt Chengdu dabei, sich erneut als beliebte internationale MICE-Destination zu etablieren.

Wang Xin, Deputy Director des Chengdu Municipal Bureau of Exposition und Vice Chairman des CCPIT Chengdu Sub-council, sagte, dass sich Chengdu, eine der wichtigen Städte Chinas, durch leichte Erreichbarkeit und hervorragende Flughafeneinrichtungen auszeichnet. Chengdu Shuangliu International Airport ist bei der Durchsatzkapazität der viertgrößte Chinas und ein weiterer, der Chengdu Tianfu International Airport, wird derzeit gebaut. Die Stadt ist eine beliebte Touristendestination und verfügt über eine umfassende Infrastruktur und entsprechende Einrichtungen. Chengdu wurde von der UNESCO zu einer World City of Gastronomy [Weltstadt der Gastronomie] ernannt, ist einer der wichtigsten Standorte für die Hightech-Industrie und Logistikzentren und ein bedeutender integrierter Verkehrsknotenpunkt in China, die gemeinsam eine solide Basis für die Entwicklung der MICE-Branche in Chengdu bilden.

Im Jahr 2010 konzentrierte sich die Stadtregierung von Chengdu durch die Eröffnung des Chengdu Municipal Bureau of Exposition und die Erlassung vorteilhafter Richtlinien auf die Entwicklung und Stärkung der MICE-Branche. Des Weiteren gab die Regierung Investoren, die bereit waren, in Chengdus MICE-Branche, Behördendienste und Werbekampagnen zu investieren, nennenswerte Unterstützung. Die Regierung ging ebenfalls eine Partnerschaft mit der führenden Universität der Stadt ein, um die Kommunikation mit Organisatoren von internationalen Konferenzen und Ausstellungen zu verbessern und sie einzuladen, internationale Veranstaltungen in Chengdu abzuhalten. Diese Schritte trugen zur zunehmend starken Kompetenz Chengdus als MICE-Destination bei.

Das Western China International Expo Center ergänzt die bestehenden MICE-Standorte in Chengdu und macht die Stadt während der Dauer des 13. Fünfjahresplans (2016-2020) zu einem idealen Ort der Wahl für die Veranstaltung sowohl großer als auch kleiner Events. Die Entwicklung der MICE-Branche in Chengdu ist auf dem besten Weg zu beschleunigtem Wachstum.

Pressekontakt:

Original-Content von: China Council For the Promotion of International Trade Chengdu Sub-council, übermittelt durch news aktuell