smartclip wird Deutschlands größter Out-Stream Anbieter Qualitätsvermarkter G+J e|MS und IP Deutschland kooperieren in der Out-Stream-Videowerbung mit smartclip

Hamburg (ots) - Hamburg / Köln, 10. November 2016 - smartclip baut seine Qualitätskompetenz im Segment Out-Stream aus: Ab 1. Januar 2017 setzen IP Deutschland und G+J e|MS für In-Text-Videoformate auf smartclip als Vermarkter. smartclip integriert damit das digitale Portfolio der zwei Medienhäuser in seine eigene programmatische Video SSP für In- und Out-Stream, die SmartX Platform. Im deutschen Markt avanciert smartclip somit zum größten Anbieter für Out-Stream-Videowerbung. Das Tochterunternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland hat in diesem Jahr bereits u.a. Vermarktungspartnerschaften mit iq Digital und Mair Dumont geschlossen. Zum Portfolio der beiden Vermarkter IP Deutschland und G+J e|MS gehören unter anderem die digitalen Angebote von RTL, VOX und n-tv, sowie STERN, BRIGITTE und CHEFKOCH.

Oliver Vesper, Vorstand smartclip: "Audio-visuelle Inszenierungen erweisen sich für digitale Branding-Kampagnen in Premium-Umfeldern inzwischen als äußerst attraktives und aufgrund der Kundenanzahl bewährtes Instrument. Wir freuen uns, dass wir mit den qualitativ hochwertigen Digitalangeboten von G+J e|MS und IP Deutschland nicht nur unser Portfolio sehr gezielt um weitere Premium-Umfelder ergänzen, sondern unseren Werbekunden damit auch die größte Reichweite im deutschen Markt bieten: Über uns erreichen sie ab sofort knapp 70 Prozent aller Internetuser allein über Out-Stream-Videoformate."

Out-Stream Videowerbung bringt für alle Marktteilnehmer einen entscheidenden Vorteil: Es schafft Inventar, das zuvor nicht für die Videowerbung zur Verfügung stand, und garantiert aufgrund der nativen Integration sehr hohe Sichtbarkeitsquoten. Die Technologie von smartclip läuft im stationären Web, auf mobilen Webseiten inklusive iOS sowie im In-Feed Bereich. Die Technologie bietet diverse Abrechnungsmodelle für Kampagnen: Neben klassischen TKP-Buchungen können auch Cost-per-Completed-View-Kampagnen ausgeliefert werden und neben direkten Einbuchungen sind auch programmatische Kampagnen über private Marktplätze abwickelbar.

Über das Out-Stream-Format werden Werbespots außerhalb von Videostreams platziert und auf redaktionellen Webseiten meist direkt im Artikelkontext ausgeliefert. Das Video erscheint direkt zwischen zwei Absätzen eines Artikels, ist jederzeit überspring- und überscrollbar und läuft nur dann, wenn es im sichtbaren Bereich des Users ist. Das Out-Stream-Format erhalten Werbekunden als Stand-alone-Produkt und in Kombination mit dem In-Stream Format, z. B. um Kontaktklassen zu optimieren.

