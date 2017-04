Die besten Unternehmen treten beim großen Finale der European Business Awards gegeneinander an

Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) - Am 4. Mai hoffen die 132 Finalisten aus 34 Ländern darauf, beim großen Finale der von RSM gesponserten European Business Awards, des europaweit größten und prestigeträchtigsten Unternehmenswettbewerbs, in Dubrovnik (Kroatien) als Sieger hervorzugehen.

Die Unternehmen haben das Finale nach einem einjährigen Auswahlverfahren erreicht, das im letzten Jahr mit der Kontaktaufnahme mit mehr als 33.000 Unternehmen begann.

Bei der Finalfeier werden 11 Kategoriesieger sowie ein 'European Public Champion' ausgezeichnet, der Gewinner einer öffentlichen Abstimmung mit ca. 250.000 Stimmabgaben aus der ganzen Welt.

Tagsüber findet eine Wachstumskonferenz statt, bei der sich Spitzenvertreter der Wirtschaft über Wege des Geschäftswachstums austauschen können. Am Abend werden die Sieger bei einem Gala-Abendessen verkündet.

Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, sagte: "Dieses große Finale bietet eine ausgezeichnete Networking-Plattform für Wirtschaftsvertreter. Dort kann man Geschäfte machen und phänomenale Erfolge feiern. Ich wünsche allen unseren Finalisten viel Glück!"

Jean Stephens, CEO von RSM International, dem sechstgrößten globalen Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen und langjährigen Sponsor der Awards, sagte: "Die European Business Awards sind eine ideale Plattform, um unternehmerische Spitzenleistung in Europa und darüber hinaus anzuerkennen und zu feiern. Unsere Erfahrungen mit diesen Awards zeigen, dass es eine blühende europäische Unternehmensgemeinschaft gibt, die trotz ungewisser Zukunft nach weiterem Wachstum und Erfolg hungert. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück beim Finale."

Neben den erfolgreichen Finalisten werden andere hochkarätige Persönlichkeiten an der Veranstaltung teilnehmen, darunter führende Akademiker, Politiker, Botschafter und Spitzenvertreter der Wirtschaft aus den erfolgreichsten europäischen Organisationen, viele davon Mitglieder der Award-Jury.

RSM mit Präsenz in 42 europäischen Ländern, ist Sponsor der European Business Awards bereits seit ihrer Gründung. Der Wettbewerb wurde in erster Linie ins Leben gerufen, um unternehmerische Spitzenleistung zu fördern und die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Unternehmensgemeinschaft in ganz Europa zu unterstützen. ELITE und PR Newswire sind weitere Sponsoren bzw. Partner der Awards.

Weitere Informationen zu den Finalisten der European Business Awards und RSM finden Sie unter http://www.businessawardseurope.com oder http://www.rsm.global. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @rsmEBA.

Unter http://www.businessawardseurope.com können Sie Ihre Stimme für den European Public Champion abgeben.

Informationen zu den European Business Awards:

Die European Business Awards sollen primär die Entwicklung einer stärkeren und erfolgreicheren Wirtschaft in ganz Europa unterstützen. Wohlstand und die Systeme des Sozial- und Gesundheitswesens hängen für alle Bürgerinnen und Bürger Europas von Unternehmen ab, die eine noch stärkere, innovativere Unternehmensgemeinschaft mit ethischen Grundsätzen und internationaler Ausrichtung aufbauen -- eine Geschäftswelt, die das Herz der zunehmend globalisierten Wirtschaft bildet.

Das Programm der European Business Awards dient der europäischen Unternehmensgemeinschaft in dreifacher Hinsicht:

- Es feiert und fördert die Erfolge von Einzelnen und von Unternehmen

- Es zeigt der Unternehmensgemeinschaft Beispiele von herausragenden Leistungen auf und macht diese bekannt, damit sie von anderen nachgeahmt werden können

- Es engagiert sich für die europäische Unternehmensgemeinschaft und ruft zu Gesprächen über wichtige Themen auf

Die European Business Awards finden bereits zum 10. Mal statt. In diesem Jahr sind sie mit mehr als 33.000 Unternehmen aus 34 Ländern in Kontakt getreten. Die öffentliche Abstimmung im letzten Jahr brachte 227.000 Stimmabgaben aus ganz Europa ein. Zu den Sponsoren und Partnern zählen RSM, ELITE und PR Newswire. http://www.businessawardseurope.com.

Informationen zu RSM

RSM ist das sechstgrößte Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsfirmen, das weltweit mehr als 120 Länder, 793 Niederlassungen und über 41.200 Mitarbeiter umfasst. Die Gebühreneinnahmen des Netzwerks belaufen sich auf insgesamt 4.8 Mrd. US-Dollar.

RSM ist der Hauptsponsor und das tragende Unternehmen hinter den European Business Awards, die kommerzielle Exzellenz fördern und unternehmerische Brillanz anerkennen.

RSM ist Mitglied des "Forum of Firms", das ebenfalls das Ziel verfolgt, weltweit einheitliche und hohe Qualitätsnormen für Finanz- und Wirtschaftsprüfungspraktiken zu fördern.

Die Marke RSM wird von einem Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verwendet, von denen jedes eigenständig agiert. RSM International Limited bietet selbst keine Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen an. Die Mitgliedsunternehmen werden von einer gemeinsamen Vision geleitet, nämlich qualitativ hochwertige professionelle Dienstleistungen anzubieten -- sowohl auf inländischen Märkten als auch für den Bedarf ihres Kundenstamms an internationalen professionellen Dienstleistungen. http://www.rsm.global

Informationen zu ELITE:

ELITE ist ein Komplettservice-Programm, das mit Fokus auf dem Verständnis der Finanzmärkte bewährte Praktiken vermitteln und Wachstumsmöglichkeiten für schnell wachsende Unternehmen vorantreiben soll. ELITE ist ein innovatives Programm, das auf einem exklusiven Ausbildungs- und Tutorenmodell basiert, welches vom Zugang zur Unternehmens- und Finanzwelt unterstützt wird. Es soll Unternehmen auf die nächste Wachstums- und Investitionsphase vorbereiten.

Für weitere Informationen über das Programm, die Unternehmen und eine komplette Auflistung der Partner besuchen Sie bitte:

http://www.elite-growth.com

Informationen zu PR Newswire:

PR Newswire ist der führende globale Anbieter von Tools für PR und Unternehmenskommunikation, mit denen Kunden neueste Nachrichten und hochwertige Inhalte verbreiten können. Wir verbreiten die Inhalte unserer Kunden in Echtzeit über herkömmliche, digitale und soziale Medienkanäle, und zwar mithilfe komplett umsetzbarer Berichterstattung und Beobachtung.

PR Newswire kombiniert das weltweit größte Multi-Channel- und multikulturelle Content-Verbreitungs- und Optimierungsnetz mit umfassenden Instrumenten zur Koordinierung von Arbeitsabläufen und Plattformen und unterstützt Unternehmen somit weltweit, die sich bietenden Chancen zu nutzen und davon zu profitieren. PR Newswire betreut zehntausende von Kunden über Niederlassungen in Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie dem asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen zu PR Newswire finden Sie unter http://www.prnewswire.co.uk

Pressekontakt:

Original-Content von: European Business Awards, übermittelt durch news aktuell