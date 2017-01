DGAP-Adhoc: Accentro Real Estate AG: Accentro Real Estate AG erhöht Gewinnprognose 2016

DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognoseänderung Accentro Real Estate AG: Accentro Real Estate AG erhöht Gewinnprognose 2016 09.01.2017 / 16:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- AD-HOC-MITTEILUNG ACCENTRO Real Estate AG erhöht Gewinnprognose für 2016 Berlin, 09. Januar 2017 - Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN DE000A0KFKB3) erhöht die Prognose für das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2016 auf 25,0 bis 27,0 Mio. Euro (bisherige Prognose für 2016 20,0 Mio. Euro). Diese resultiert im Wesentlichen aus einer im Rahmen der Jahresabschlusserstellung notwendig gewordenen Neubewertung der steuerlichen Verlustvorträge sowie aus den Neubewertungen der Immobilien im Bestandsegment. Der detaillierte Bericht zum Jahresabschluss 2016 der ACCENTRO Real Estate AG wird Anfang März 2017 veröffentlicht. Identität der mitteilenden Person: Jacopo Mingazzini, Vorstand Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im PrimeStandard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Jan Hutterer Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße 17, 10789 Berlin E-Mail: hutterer@zitelmann.com Tel. 030 - 72 62 76 1613 Fax 030 - 83 62 76 163 -------------------------------------------------------------------------------- 09.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534949 09.01.2017 CET/CEST