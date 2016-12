DGAP-News: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt 675 Wohnungen in Berlin

DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Accentro Real Estate AG: ACCENTRO erwirbt 675 Wohnungen in Berlin 28.12.2016 / 16:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO erwirbt 675 Wohnungen in Berlin - Wohnungen im Stadtteil Hohenschönhausen nach Modernisierung zur Privatisierung vorgesehen - ACCENTRO trennt sich im Gegenzug von Bestandsimmobilien - Transaktion macht ACCENTRO zu reinem Wohnungsprivatisierer Berlin, 28. Dezember 2016 -Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, hat heute 675 Wohnungen im Berliner Stadtteil Hohenschönhausen von der Münchener Baugesellschaft mbH erworben. Die Wohnungen sind Teil einer Projektentwicklung in der Gehrenseestraße, die eine umfassende Modernisierung der zum Projekt gehörenden, leerstehenden Plattenbauten aus den 1980er Jahren vorsieht. Die Arbeiten sollen 2017 beginnen, in neun Bauabschnitten umgesetzt werden und im Jahre 2020 abgeschlossen sein. Die modernisierten Wohnungen sollen dann, dem Geschäftszweck der ACCENTRO entsprechend, zu gegebener Zeit weiterveräußert werden. Im Gegenzug tritt ACCENTRO die wertgleiche Mehrheit Ihrer Anteile an der Objektgesellschaft ab, in der mit 3073 Wohnungen die wesentlichen Teile des bisherigen Bestandsportfolios liegen. ACCENTRO konzentriert sich daher in Zukunft ausschließlich auf den Handel und die Privatisierung von Wohnungen. Dazu Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG: "Diese Transaktion ist in zweierlei Hinsicht ein wichtiger Meilenstein für uns. Zum einen erwerben wir ein interessantes und vielversprechendes Projekt in unserem wichtigsten Markt Berlin, mit dem wir unseren Vorrat weiter aufstocken. Zum zweiten haben wir mit dem Verkauf der Mehrheit an unserem wesentlichen Bestandsportfolio unser Ziel erreicht, uns ausschließlich auf unseren eigentlichen Geschäftszweck konzentrieren zu können. Jetzt sind wir endlich ein reines Wohnungsprivatisierungsunternehmen. Und noch dazu das einzige in Deutschland, das an der Börse notiert ist. Diese Transaktion rundet für uns also ein sehr erfolgreiches Jahr ab." Über die ACCENTRO Real Estate AG Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Jan Hutterer Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail:hutterer@zitelmann.com Tel. 030 - 72 62 76 1613 Fax 030 - 83 62 76 163 -------------------------------------------------------------------------------- 28.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 533167 28.12.2016