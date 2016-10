ZINSPILOT vermittelt 1 Milliarde Euro Spareinlagen

Hamburg (ots) - Sparer haben über ZINSPILOT in nur 13 Monaten eine Milliarde Euro in Tages- und Festgeldanlagen investiert. Weltweit konnte noch kein anderes Fintech im Geldanlagebereich diesen Meilenstein in so kurzer Zeit erreichen. Mit seinem Anlegerservice ZINSPILOT verhilft das Hamburger Fintech-Unternehmen Deposit Solutions Anlegern zu deutlich höheren Zinserträgen auf ihre Tages- und Festgeldeinlagen. Sparer profitieren bei ZINSPILOT im laufenden Jahr bisher von einem durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz von 1,26 Prozent. Das ist ein deutliches Plus von exakt 100 Basispunkten gegenüber dem Marktdurchschnitt in Deutschland von aktuell bloß 0,26 Prozent.

Ein-Konto-Lösung für Tages- und Festgeldanlagen

Seit Vermarktungsstart im September 2015 haben sich über 35.000 Kunden bei ZINSPILOT registriert. Sie können zwischen 24 verschiedenen Tages- und Festgeldangeboten bei fünf Anlagebanken mit zehn Laufzeiten auswählen. Der einzigartige Clou: ZINSPILOT bietet Sparern die Möglichkeit, verschiedene Tages- und Festgeldanlagen im In- und Ausland über nur ein einziges Konto abzuschließen. Wiederholte Kontoeröffnungen und Postidents, wie sie sonst zwingend erforderlich sind, entfallen. Diese Innovation ermöglicht Anlegern besondere Flexibilität und ist ein Quantensprung bei der Anlage in Tages- und Festgeld - ein Hauptgrund für das schnelle Wachstum von ZINSPILOT. Bereits nach durchschnittlich sechs Monaten verdoppeln die Kunden ihre ursprünglichen Einlagensummen.

Andreas Wiethölter, Leiter des Anlegerservice ZINSPILOT: "Wir sind hocherfreut, dass wir nur 13 Monate nach Vermarktungsstart deutsche Sparer so erfolgreich dabei unterstützen konnten, über eine Milliarde Euro Spareinlagen zu guten Zinskonditionen bei Banken in Deutschland, Malta, Großbritannien und Österreich anzulegen. Mit unserem Angebot treffen wir den Nerv der Zeit. Denn immer mehr Sparer sehen sich vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen hierzulande nach alternativen Tages- und Festgeld-Angeboten im In- und Ausland um. Aktuell vermitteln wir jeden Monat über 100 Millionen Euro Tages- und Festgeldeinlagen. Diese Zahl belegt eindrücklich, wie gut unser Service angenommen wird."

Deposit Solutions bietet mit seiner Technologie eine deutliche Vereinfachung des Anlageprozesses. Der Mehrwert und der Komfort für den Sparer stehen im Fokus. Beim Start von ZINSPILOT hat das Unternehmen die Sparer aktiv in die Produktgestaltung mit einbezogen. Eine begrenzte Anzahl von Kunden konnten in einer Pilotphase ab Dezember 2014 mit einem Tages- und einem Festgeld von zwei deutschen Anlagebanken erste Sparangebote nutzen. Nach Umsetzung des Feedbacks von über 200 Sparern wurde dann im September 2015 die Austrian Anadi Bank als erste Anlagebank mit exklusiven Zinsangeboten über ZINSPILOT vermarktet. Seitdem sind weitere Banken mit exklusiven Angeboten mit Zinskonditionen von bis zu 1,65 Prozent p.a. hinzugekommen.

Jede Bank kann Technologie hinter ZINSPILOT für die eigenen Kunden nutzen

Banken können die Technologie hinter ZINSPILOT auch unter der eigenen Marke in ihr Produktangebot integrieren und ihren Kunden damit erstmalig attraktive Zinsangebote von Drittbanken unter der bestehenden Kontoverbindung anbieten. Die Plattform ist aktuell bereits bei dem Online Broker flatex, einem Unternehmen der Fintech Group AG, und dem Maklerpool Jung, DMS & Cie. integriert. Weitere Banken und Finanzvertriebe befinden sich in der Anbindungsphase, darunter die deutsche Fidelity-Tochter FFB, die bereits in den nächsten Tagen starten wird. Für das Frühjahr nächsten Jahres hat darüber hinaus die Deutsche Bank als erste Großbank die Implementierung der Lösung von Deposit Solutions angekündigt. Für den Kunden bringt die Umsetzung einer offenen Produktarchitektur bei seiner Bank mehr Auswahl, bessere Zinsen und mehr Komfort, weil er so direkt die Tages- und Festgeldangebote anderer Banken ganz einfach über seine Hausbank nutzen kann. "Das Kundenerlebnis für Sparanlagen wird damit so komfortabel wie für Aktien oder Investmentfonds", sagt Dr. Tim Sievers, Gründer und Geschäftsführer von Deposit Solutions. "Der Erfolg unseres Geschäftsbereichs ZINSPILOT zeigt, wie wichtig es für Banken ist, Sparern auch im Niedrigzinsumfeld eine Lösung für ihre Spareinlagen anzubieten."

