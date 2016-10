Tierschützer wollen vor Schweinehochhaus demonstrieren

Berlin/Halle/Köthen (ots) - Nachdem die Staatsanwaltschaft Dessau Ermittlungen gegen den Betreiber des Schweinehochhauses wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen hat, planen die Tierschützer vom Deutschen Tierschutzbüro eine Groß-Demo. "Wir fordern weiterhin die Schließung des Schweinehochhauses und generell die Abschaffung der Kastenstände", so Jan Peifer, Gründer vom Deutschen Tierschutzbüro.

Aktuelle Bildaufnahmen zeigen, wie die Tiere in dem riesigen Komplex gehalten werden. Auf sechs Etagen bringen hier circa 500 Sauen jährlich Tausende Ferkel auf die Welt. Die Haltungsbedingungen sind dabei mehr als tierschutzwidrig und verstoßen gegen das Tierschutzgesetz. Aufgrund der zu kleinen Kastenstände und der katastrophalen hygienischen Zustände erstattete die Tierschutzorganisation Strafanzeige. "Aus reiner Profitgier werden Sauen in sogenannten Kastenständen gehalten, das ist nichts anderes als ein Käfig, in dem sich die Tiere noch nicht einmal umdrehen können", so Jan Peifer, der schon selbst im Schweinehochhaus war.

Am Sonntag, den 23. Oktober 2016 ab 12 Uhr werden die Tierschützer vor dem Schweinehochhaus in Maasdorf bei Halle ihre Stimme für die Tiere erheben. "Wir rechnen mit bis zu 500 Teilnehmern aus ganz Deutschland", so Initiator Peifer.

Weitere Informationen zur Demonstration und der Kampagne unter: www.schweinehochhaus-schliessen.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell