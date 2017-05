London Calling - Fragrance Du Bois gibt nächsten Schritt der globalen Expansion bekannt

Genf (ots/PRNewswire) - Mobilisiert vom außergewöhnlichen Erfolg in einigen der weltweit angesagtesten Hauptstädte für Mode und Luxusartikel gibt Fragrance Du Bois mit Stolz bekannt, dass die erste In-Store-Boutique des Unternehmens in London eröffnet wird.

Nach der Etablierung einer positiven Symbiose und Zusammenarbeit mit dem House of Jovoy in Paris wird die erstklassige Produktpalette von Fragrance Du Bois nun ab Juni 2017 in der "Embassy of rare perfumes", 21 Conduit Street, im Herzen des Londoner Mayfair-Distrikts erhältlich sein.

"Dies ist für uns eine sehr spannende Zeit", sagte Nicola Parker, International Brand Director bei Fragrance Du Bois. "Wir bauen gegenwärtig nicht nur die globale Präsenz der Marke aus, sondern verstärken auch unsere Partnerschaft mit Jovoy, mit denen wir viele Werte gemeinsam haben. Es hat in Paris dank unserer Freundschaft mit dem inspirierenden Gründer von Jovoy, François Henin, wunderbar funktioniert, und ich als Londonerin bin begeistert, dass wir unsere Produkte jetzt den qualitätsbewussten Konsumenten in meiner Heimatstadt anbieten können."

Fragrance Du Bois ist ein Vorreiterunternehmen, das für seine berühmten Parfümkreationen nur 100 % reines, organisch und nachhaltig produziertes Oud-Öl nutzt. Die Produkte der Marke sind nicht nur einzigartig und exotisch, sondern sie sprechen insbesondere die Menschen an, für die das Wissen um die Herkunft ein zentraler Faktor für die Kaufentscheidung geworden ist. Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung gewinnen zunehmend an Bedeutung und aus diesem Grund zieht Fragrance Du Bois als Marke jene Duftfans an, die wissen wollen, wo ihre Produkte herkommen, wie sie gemacht werden und von wem.

"Es ist für mich auch eine besondere Freude", kommentierte Parker abschließend, "dass einer unserer beliebtesten und am meisten verkauften Düfte, London Oud - kreiert von einem meiner favorisierten Meisterparfümeure, François Merle-Baudoin - quasi "nach Hause kommen wird". Es handelt sich um einen Duft, bei dem die Stärke und die Nuancen von Oud perfekt miteinander ausbalanciert sind. So wird der Ausdruck eines Dufts geschaffen, der das sinnliche Abenteuer widerspiegelt, das die Erkundung einer der wundervollsten Städte der Welt in sich birgt."

Fragrance Du Bois "gibt diese Liebe" jetzt weiter, indem es sein Know-how und die reinen, nachhaltig produzierten Inhaltsstoffe in eine neue Hautpflege- und Accessoires-Marke einfließen lässt, die im Zuge ihrer weiteren Entwicklung einen "tiefgreifenden Wandel in der Hautpflege" verspricht.

Oud Essentials wird in Kürze "seine Pforten öffnen", und zwar mit einer Reihe von Produkten, in denen das gleiche 100 % reine Oud-Öl eingesetzt wird, durch das sich die exklusiven Duftangebote von Fragrance Du Bois auszeichnen. Beide Unternehmen bilden eine sich ergänzende Partnerschaft, die weltweit in der Branche Weichen stellen und die Art und Weise verändern wird, wie wir über die von uns verwendeten Produkte denken.

Vertikale Integration ist in den Expansionsplänen von Fragrance Du Bois immer ein zentraler Aspekt gewesen und insofern ist die Londoner Eröffnung ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für diese junge dynamische Marke. Durch die Verstärkung der Marktpräsenz in den vergangenen Monaten mit Eröffnungen in Genf, Doha, Mailand, Zürich, Los Angeles und Marbella - zusätzlich zu unseren bereits bestehenden Duftboutiquen und Verkaufsstellen in Singapur, Hongkong, Kuala Lumpur, Bangkok und Paris - ist Fragrance Du Bois auf dem besten Wege, sein angestrebtes Ziel zu erreichen, eine weltweit anerkannte Marke in einer bemerkenswert kurzen Zeitspanne zu werden.

