Neue Kollektion von Fragrance Du Bois: "Nature's Treasures"

Paris (ots/PRNewswire) - "Nature's Treasures" ist eine Originalkollektion mit von Hand gemischten Parfums mit verführerischen und luxuriösen Schätzen der Natur von Fragrance Du Bois - die für ihre inspirierenden Kreationen bekannte Luxusmarke, die nur die besten, nachhaltig erzeugten, natürlichen Inhaltsstoffe verwendet.

Sie haben gerade eine neue Kollektion mit sechs exquisiten Düften auf den Markt gebracht: Baie Rose, Patchouli Argent, Brume du Matin, Petales de Cashmere, Santal Complet und Zest Marin. Jede dieser unverkennbaren Kompositionen steht für die perfekte Balance zwischen Eleganz und Charme. Mit der neuen Kollektion verabschiedet sich Fragrance Du Bois von seiner aktuellen Produktpalette, bei der alle Parfums das charakteristische 100 % reine, natürliche Oud-Öl von Fragrance Du Bois enthalten. "Nature's Treasures" zeigt eine andere Facette des jungen, innovativen Parfumhauses und wird mit Sicherheit die wachsende Anhängerschar begeistern.

"Wir sind stolz darauf, unsere neuen "Nature's Treasures" zu präsentieren", sagt Nicola Parker, Markenleiterin bei Fragrance Du Bois. "Bei der Entwicklung der neuen Kollektion sind im letzten Jahr viele Überlegungen und Forschungen in dieses Projekt geflossen, die nicht nur unseren Vorstellungen entspricht, sondern von der wir überzeugt sind, dass sie auch unsere Bestandskunden sowie zukünftigen Kunden ansprechen wird. Wie der Name der Kollektion bereits anklingen lässt, ist jeder Duft von der Natur inspiriert und wird aus den besten, nachhaltig gewonnenen Inhaltsstoffen hergestellt. Der Ansatz für diese Kollektion gleicht im Wesentlichen der Komposition unserer auf Oud basierenden Düfte: nur natürliche Inhaltsstoffe und davon nur die Besten der Besten werden verwendet.

Nach den alten Traditionen von Grasse stellt Fragrance Du Bois nur die edelsten Luxusdüfte in Zusammenarbeit mit französischen Meister-Parfumeuren her, die Experten in ihrem Handwerk sind. Ihrem feinen Gefühl und Geschick verdanken alle Düfte von Fragrance Du Bois ihre klare wie dezente Note: ausdrucksstark und dennoch leicht und frisch.

Obwohl Fragrance Du Bois eine relativ junge globale Marke ist, konnte sie sich bereits einen herausragenden Ruf für ihre auf Oud basierenden Düfte und verwandten Produkte aufbauen - die Parfumwelt ganz im Motto des Unternehmens "Reines Oud, Reiner Luxus". Die Entscheidung von Fragrance Du Bois, eine Kollektion von ausgewählten, nicht auf Oud basierenden Düften zu entwickeln, kann als natürlicher Schritt in der Entwicklung des Markenportfolios des Unternehmens gesehen werden, bei der den Wünschen eines beständig wachsenden Kundenstamms entsprochen wird, für die Vielfalt die Würze des Lebens ist.

Des Weiteren hat Fragrance Du Bois erkannt, dass viele Parfumliebhaber den im Nahen Osten seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden, von Jahren praktizierten Traditionen folgen: das "Schichten" der Düfte, um ganz und gar individuelle Profile zu kreieren.

Frauen und Männer im Nahen Osten kombinieren üblicherweise verschiedene Düfte entsprechend ihrem persönlichen Geschmack und ihren Sitten - Permutationen, die nur durch die Fantasie des Einzelnen begrenzt sind. Während Oud häufig der "prägende" Inhaltsstoff und die ultimative "Schicht" ist, nahm Fragrance Du Bois die Herausforderung an, eine Produktreihe mit perfekter Zusammenstellung, leichter im Ton und dennoch ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen bester Qualität zu entwickeln.

"Wir glauben, dass diese Kollektion eine andere Zielgruppe unserer Kunden erreicht", erklärt Parker, "insbesondere in Asien, wo das Klima besser zu leichten und frischen, spritzigen Düften passt. Wichtig dabei ist aber, dass wir nicht von unseren Kernwerten und unserem Motto abgewichen sind. Die neue Kollektion bleibt den Grundsätzen von Reinheit und dem Luxus treu, für die unsere Marke steht."

Durch und durch luxuriös wird unser Parfum in einer exquisiten, charakteristischen Fragrance Du Bois Glasflasche mit vergoldeter Kappe und verziert mit Swarovski-Kristallen angeboten.

Nature's Treasures finden Sie in Fragrance Du Bois' Boutiquen in Paris, Singapur, Kuala Lumpou und Genf. Preis: 100 ml sind für 595 EUR und 50 ml in ausgewählten Regionen für 295 EUR erhältlich.

Weitere Informationen zur Beschreibung und den Duftnoten der einzelnen Parfums finden Sie hier (https://www.dropbox.com/s/eqyaaafkyjxbtka/FDB%20-%20Nature's%20Treasures%20.pdf?dl=0).

